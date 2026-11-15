Finlandia vs San Marino, Misi Pesta Gol di Helsinki

RADAR BOGOR - Finlandia berpeluang menutup perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027, dengan hasil manis saat menjamu San Marino pada pertandingan terakhir Grup C1.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Huuhkajat mengincar kemenangan untuk mengobati kekecewaan setelah gagal mengamankan tiket promosi ke Liga B.

Pertandingan Finlandia vs San Marino akan berlangsung di Bolt Arena, Helsinki, Senin 16 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Meski tidak lagi memiliki peluang mengejar posisi dua besar, Finlandia tetap mempunyai alasan kuat untuk tampil maksimal.

Kemenangan pada laga penutup akan menjadi modal penting untuk mengakhiri kompetisi dengan catatan positif.

Advertisement Di sisi lain, San Marino datang dengan beban berat.

Tim berjuluk La Serenissima tersebut, belum mampu mengoleksi poin sepanjang fase grup dan kembali menghadapi lawan yang pernah membantai mereka dengan skor telak.

Finlandia Ingin Akhiri Fase Grup dengan Kemenangan

Perjalanan Finlandia di Grup C1 tidak berjalan sesuai harapan.

Kekalahan 0-2 dari Albania pada pertandingan sebelumnya memastikan langkah mereka untuk mengejar tiket promosi terhenti.

Finlandia kini berada di peringkat ketiga dengan tujuh poin.