Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Finlandia vs San Marino, Misi Pesta Gol di Helsinki

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Finlandia akan menghadapi San Marino
Finlandia akan menghadapi San Marino

Advertisement

RADAR BOGOR - Finlandia berpeluang menutup perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027, dengan hasil manis saat menjamu San Marino pada pertandingan terakhir Grup C1. 

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Huuhkajat mengincar kemenangan untuk mengobati kekecewaan setelah gagal mengamankan tiket promosi ke Liga B.

Pertandingan Finlandia vs San Marino akan berlangsung di Bolt Arena, Helsinki, Senin 16 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Advertisement

Baca Juga: Kota Bogor Raih Predikat Penerapan KTR Terbaik, Dedie Rachim: Alhamdulillah

Meski tidak lagi memiliki peluang mengejar posisi dua besar, Finlandia tetap mempunyai alasan kuat untuk tampil maksimal. 

Kemenangan pada laga penutup akan menjadi modal penting untuk mengakhiri kompetisi dengan catatan positif.

Advertisement

Di sisi lain, San Marino datang dengan beban berat. 

Tim berjuluk La Serenissima tersebut, belum mampu mengoleksi poin sepanjang fase grup dan kembali menghadapi lawan yang pernah membantai mereka dengan skor telak.

Finlandia Ingin Akhiri Fase Grup dengan Kemenangan

Perjalanan Finlandia di Grup C1 tidak berjalan sesuai harapan. 

Kekalahan 0-2 dari Albania pada pertandingan sebelumnya memastikan langkah mereka untuk mengejar tiket promosi terhenti.

Finlandia kini berada di peringkat ketiga dengan tujuh poin. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Klasemen MotoGP 2026 Usai San Marino: Marc Marquez Rebut Posisi Puncak dari Jorge Martin

Klasemen MotoGP 2026 Usai San Marino: Marc Marquez Rebut Posisi Puncak dari Jorge Martin

Klasemen MotoGP 2026 usai San Marino menempatkan Marc Marquez di puncak dengan 274 poin, sama dengan Jorge Martin. Simak posisi lengkapnya.

Belarus vs Albania jadi Laga Perebutkan Tiket Promosi

Belarus vs Albania jadi Laga Perebutkan Tiket Promosi

Belarus vs Albania menjadi penentu juara Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027. Albania cukup imbang, sedangkan Belarus wajib menang.

Prancis vs Turki: Mbappe Jadi Andalan, Les Bleus Incar Kemenangan Besar

Prancis vs Turki: Mbappe Jadi Andalan, Les Bleus Incar Kemenangan Besar

Prancis menghadapi Turki pada laga terakhir Grup A UEFA Nations League 2026/2027. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan peluang Les Bleus

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer