Belgia Kontra Italia, Misi Wajib Menang

RADAR BOGOR - Duel Belgia vs Italia pada lanjutan fase grup UEFA Nations League 2026 dipastikan berlangsung panas.

Kedua tim datang dengan kepentingan berbeda saat bertemu di King Baudouin Stadium, Brussels, Senin 16 November 2026 pukul 02.45 WIB.

Bagi Belgia, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga asa melangkah ke babak perempat final.

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Sementara itu, Italia memiliki posisi yang relatif lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan satu poin untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Persaingan Grup A1 pun semakin menarik.

Advertisement Italia dan Prancis sama-sama mengoleksi 10 poin, sedangkan Belgia membayangi di urutan ketiga dengan selisih hanya satu angka.

Situasi tersebut membuat tuan rumah tidak memiliki banyak pilihan.

Kemenangan menjadi harga mati jika Belgia ingin memperbesar peluang lolos sekaligus menggeser salah satu pesaingnya dari papan atas.

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Belgia memiliki modal positif menjelang pertandingan krusial ini.

Kemenangan 2-1 atas Turki menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Mark van Bommel.