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Olahraga

Kroasia Punya Modal Kuat, Ceko Bisa Jadi Korban Berikutnya

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Laga Kroasia kontra Ceko jadi misi bangkit di tengah ancaman degradasi. (Instagram @croatia.nationalteam)
Laga Kroasia kontra Ceko jadi misi bangkit di tengah ancaman degradasi. (Instagram @croatia.nationalteam)

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RADAR BOGOR - Pertarungan sengit bakal tersaji, saat Kroasia menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. 

Bermain di Opus Arena, Osijek, tuan rumah mengusung misi penting untuk bangkit sekaligus mengamankan posisi ketiga Grup A3, Senin, 16 November 2026 pukul 02.45 WIB. 

Namun, Republik Ceko datang dengan ambisi serupa: keluar dari tekanan dan menghindari ancaman degradasi otomatis ke League B.

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Kedua tim sama-sama tidak berada dalam kondisi ideal. 

Kroasia masih dibayangi rentetan hasil buruk. 

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Sedangkan, Ceko justru menghadapi situasi yang lebih pelik setelah terus menelan kekalahan sepanjang fase grup.

Situasi tersebut membuat pertemuan ini bukan sekadar perebutan tiga poin. 

Ada harga diri, posisi klasemen, dan nasib kedua negara di kompetisi antartim nasional Eropa yang dipertaruhkan.

Kroasia Bertekad Putus Tren Buruk

Kroasia menghadapi pertandingan ini dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan. 

Tim besutan Slaven Bilic tercatat menelan empat kekalahan secara beruntun, termasuk ketika harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 1-2 pada pertandingan sebelumnya.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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