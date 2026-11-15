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Olahraga

Spanyol vs Inggris, Misi Kudeta di Kandang La Roja

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Skuad Spanyol sedang berlatih jelang lawan Inggris. (Instagram @sefutbol)
Skuad Spanyol sedang berlatih jelang lawan Inggris. (Instagram @sefutbol)

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RADAR BOGOR - Panggung perebutan takhta Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027, akan mencapai klimaks saat Spanyol menjamu Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Senin 16 November 2026 dini hari WIB.

Duel dua raksasa Eropa ini, dipastikan menyita perhatian karena Inggris masih memiliki peluang menggusur La Roja dari posisi teratas klasemen.

Spanyol memang berada di atas angin.

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Tim asuhan Luis de la Fuente, mengoleksi 15 poin sempurna dari lima pertandingan dan belum sekalipun kehilangan angka.

Sementara itu, Inggris membuntuti di posisi kedua dengan raihan 12 poin.

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Situasi tersebut, membuat pertandingan terakhir Grup A3 memiliki arti penting bagi kedua negara.

Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri sebagai juara grup.

Sedangkan, Inggris harus menang jika ingin membuka peluang merebut posisi puncak.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 02.45 WIB ini bukan sekadar pertarungan gengsi.

Kedua tim juga ingin menegaskan status sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa menjelang babak perempat final yang akan digelar pada Maret 2027.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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