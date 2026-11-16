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Olahraga

Inggris Hentikan Rekor 43 Laga Tak Terkalahkan Spanyol, Thomas Tuchel Punya Strategi Jitu

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Penulis: Yosep Awaludin
Selebrasi Ezri Konsa setelah mencetak gol kedua Timnas Inggris ke gawang Spanyol dalam laga UEFA Nations League. (Foto : englandfootball.com)
Selebrasi Ezri Konsa setelah mencetak gol kedua Timnas Inggris ke gawang Spanyol dalam laga UEFA Nations League. (Foto : englandfootball.com)

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RADAR BOGOR – Timnas Inggris sukses menciptakan kejutan dengan menumbangkan Spanyol 3-2 dalam persaingan UEFA Nations League di Riyadh Air Metropolitan, Senin 16 November 2026 dini hari WIB.

Kemenangan Inggris ini memperlihatkan efektivitas strategi Thomas Tuchel yang mampu meredam dominasi penguasaan bola La Furia Roja.

Hasil positif tersebut bukan hanya membawa The Three Lions ke posisi teratas klasemen Grup A3.

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Inggris juga sekaligus memutus catatan impresif Spanyol yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 43 pertandingan.

Tiga gol kemenangan Inggris dicetak Harry Kane melalui eksekusi penalti pada masa tambahan waktu babak pertama, Ezri Konsa pada menit ke-53, serta Ben White empat menit berselang.

Spanyol sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-65 dan Nico Williams pada menit ke-75. Namun, dua gol tersebut belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan.

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Kemenangan Inggris terbilang menarik karena kedua tim memperlihatkan pendekatan permainan yang berbeda.

Spanyol tetap mengandalkan penguasaan bola dan aliran umpan, sedangkan Inggris memilih bermain agresif melalui tekanan tinggi, transisi cepat, serta eksploitasi ruang di sisi lapangan.

Berdasarkan statistik pertandingan, Spanyol memang lebih unggul dalam penguasaan bola dengan persentase mencapai 64 persen. Mereka juga membukukan 462 operan dan melepaskan 23 tembakan.

Di sisi lain, Inggris hanya mencatatkan 243 operan dan sembilan percobaan tembakan.

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Editor : Yosep Awaludin
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