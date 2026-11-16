Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Italia Tak Berkutik Hadapi Serangan Balik Belgia, Dua Assist De Ketelaere Jadi Kunci

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Timnas Italia harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 1-4 dalam laga UEFA Nations League di King Baudouin Stadium, Brussels.(Foto:figc.it)
Timnas Italia harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 1-4 dalam laga UEFA Nations League di King Baudouin Stadium, Brussels.(Foto:figc.it)

Advertisement

RADAR BOGOR – Timnas Belgia menunjukkan ketajamannya saat menjamu Italia dalam pertandingan UEFA Nations League di King Baudouin Stadium, Brussels, Belgia, Senin 16 November 2026.

Sempat tertinggal lebih dahulu, Belgia bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di hadapan pendukung sendiri.

Hasil tersebut tidak lepas dari efektivitas strategi serangan balik yang diterapkan Belgia.

Advertisement

Kecepatan transisi, kemampuan memanfaatkan ruang kosong, serta kreativitas Charles De Ketelaere menjadi faktor penting yang membuat pertahanan Italia kewalahan.

Di sisi lain, Italia sebenarnya berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan kombinasi operan pendek.

Namun, pendekatan tersebut tidak berjalan maksimal karena Azzurri kerap kehilangan keseimbangan ketika bola berhasil direbut lawan.

Advertisement

Baca Juga: Inggris Hentikan Rekor 43 Laga Tak Terkalahkan Spanyol, Thomas Tuchel Punya Strategi Jitu

Italia bahkan sempat membuka keunggulan lebih dahulu. Akan tetapi, lemahnya organisasi pertahanan saat menghadapi serangan balik membuat mereka kesulitan membendung agresivitas para pemain Belgia.

Dalam analisis pertandingan yang dilansir Goal.com, kekuatan utama Belgia terletak pada kemampuannya mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Italia.

Skema tersebut berulang kali membuat barisan belakang Azzurri terlambat mengantisipasi pergerakan pemain lawan.

Formasi 4-2-3-1 Belgia, Charles De Ketelaere Jadi Motor Serangan

Belgia tampil dengan skema 4-2-3-1. Youri Tielemans dan Romeo Lavia dipercaya mengisi posisi gelandang tengah sebagai poros ganda.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Belgia Kontra Italia, Misi Wajib Menang

Belgia Kontra Italia, Misi Wajib Menang

Prediksi Belgia vs Italia di UEFA Nations League 2026. Belgia wajib menang, sedangkan Italia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos.

Penyerang Timnas Putri Indonesia Merapat ke Klub Elite Belgia, Isa Warps Naik Kasta di Eropa

Penyerang Timnas Putri Indonesia Merapat ke Klub Elite Belgia, Isa Warps Naik Kasta di Eropa

Prestasi terbaru datang dari pemain Timnas Putri Indonesia Isa Warps. Kini penyerang berusia 22 tahun gabung ke klub elite Liga Belgia.

Kebakaran Hutan Terbesar di Belgia Hanguskan 3.000 Hektare, Ratusan Warga Dievakuasi

Kebakaran Hutan Terbesar di Belgia Hanguskan 3.000 Hektare, Ratusan Warga Dievakuasi

Kebakaran hutan di Belgia meluas hingga ke perbatasan Jerman. Diperkirakan 2.700 hingga 3.000 hektare hangus terbakar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer