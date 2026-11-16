Italia Tak Berkutik Hadapi Serangan Balik Belgia, Dua Assist De Ketelaere Jadi Kunci

RADAR BOGOR – Timnas Belgia menunjukkan ketajamannya saat menjamu Italia dalam pertandingan UEFA Nations League di King Baudouin Stadium, Brussels, Belgia, Senin 16 November 2026.

Sempat tertinggal lebih dahulu, Belgia bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di hadapan pendukung sendiri.

Hasil tersebut tidak lepas dari efektivitas strategi serangan balik yang diterapkan Belgia.

Advertisement Kecepatan transisi, kemampuan memanfaatkan ruang kosong, serta kreativitas Charles De Ketelaere menjadi faktor penting yang membuat pertahanan Italia kewalahan.

Di sisi lain, Italia sebenarnya berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan kombinasi operan pendek.

Namun, pendekatan tersebut tidak berjalan maksimal karena Azzurri kerap kehilangan keseimbangan ketika bola berhasil direbut lawan.

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Italia bahkan sempat membuka keunggulan lebih dahulu. Akan tetapi, lemahnya organisasi pertahanan saat menghadapi serangan balik membuat mereka kesulitan membendung agresivitas para pemain Belgia.

Dalam analisis pertandingan yang dilansir Goal.com, kekuatan utama Belgia terletak pada kemampuannya mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Italia.

Skema tersebut berulang kali membuat barisan belakang Azzurri terlambat mengantisipasi pergerakan pemain lawan.

Formasi 4-2-3-1 Belgia, Charles De Ketelaere Jadi Motor Serangan

Belgia tampil dengan skema 4-2-3-1. Youri Tielemans dan Romeo Lavia dipercaya mengisi posisi gelandang tengah sebagai poros ganda.