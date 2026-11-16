Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Prancis Tekuk Turki 2-1, Strategi Zinedine Zidane dan Pergantian Pemain Jadi Penentu

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Eli Junior Kroupi merayakan gol keduanya untuk Timnas Prancis bersama Kylian Mbappe dan Jeremy Jacqu. (Foto : AFP via Getty Images)
Eli Junior Kroupi merayakan gol keduanya untuk Timnas Prancis bersama Kylian Mbappe dan Jeremy Jacqu. (Foto : AFP via Getty Images)

Advertisement

RADAR BOGOR – Timnas Prancis sukses menundukkan Turki dengan skor 2-1 dalam laga UEFA Nations League yang berlangsung di Matmut Atlantique.

Kemenangan Prancis ditentukan oleh efektivitas serangan pada babak kedua serta keputusan taktis Zinedine Zidane yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Prancis harus bekerja keras untuk membongkar pertahanan rapat Turki. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan, Kylian Mbappe dan kawan-kawan sempat kesulitan menemukan celah di barisan belakang lawan.

Advertisement

Turki yang dilatih Sergen Yalcin tampil disiplin dengan menerapkan pertahanan berlapis. 

Strategi tersebut cukup efektif untuk membatasi ruang gerak para pemain depan Prancis selama sebagian besar babak pertama.

Namun, kesabaran Prancis dalam mengembangkan permainan akhirnya membuahkan hasil.

Advertisement

Baca Juga: Kapolsek Parungpanjang Bogor Turun ke Sekolah, Ada Tujuan Besar

Gol bunuh diri Emirhan Topcu pada menit ke-49 membuka keunggulan Les Bleus. Eli Junior Kroupi kemudian memperbesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-80 setelah memanfaatkan umpan Rayan Cherki.

Turki sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Abdulkerim Bardakci pada menit ke-90. Meski demikian, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.

Dikutip dari analisis taktik Goal.com, pertandingan ini memperlihatkan benturan dua pendekatan berbeda, yakni dominasi penguasaan bola Prancis melawan kedisiplinan Turki dalam menerapkan pertahanan rendah.

Formasi 4-2-3-1 Zidane Bikin Prancis Dominan

Zinedine Zidane mengandalkan formasi fleksibel 4-2-3-1 untuk mengatur permainan Prancis.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Prancis vs Turki: Mbappe Jadi Andalan, Les Bleus Incar Kemenangan Besar

Prancis vs Turki: Mbappe Jadi Andalan, Les Bleus Incar Kemenangan Besar

Prancis menghadapi Turki pada laga terakhir Grup A UEFA Nations League 2026/2027. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan peluang Les Bleus

Italia Bikin Prancis Tak Berkutik, Mancini Ungkap Kunci Kemenangan Azzurri

Italia Bikin Prancis Tak Berkutik, Mancini Ungkap Kunci Kemenangan Azzurri

Berkat pertahanan yang rapat dan serangan balik efektif, Timnas Italia sukses menumbangkan Prancis 3-1.

Liverpool Incar Malo Gusto, Chelsea Mulai Buka Peluang Jual Bek Prancis

Liverpool Incar Malo Gusto, Chelsea Mulai Buka Peluang Jual Bek Prancis

Bek kanan Chelsea, Malo Gusto jadi incaran Liverpool di bursa transfer Januari 2027. Chelsea disebut siap melepasnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer