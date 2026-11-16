Prancis Tekuk Turki 2-1, Strategi Zinedine Zidane dan Pergantian Pemain Jadi Penentu

RADAR BOGOR – Timnas Prancis sukses menundukkan Turki dengan skor 2-1 dalam laga UEFA Nations League yang berlangsung di Matmut Atlantique.

Kemenangan Prancis ditentukan oleh efektivitas serangan pada babak kedua serta keputusan taktis Zinedine Zidane yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Prancis harus bekerja keras untuk membongkar pertahanan rapat Turki. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan, Kylian Mbappe dan kawan-kawan sempat kesulitan menemukan celah di barisan belakang lawan.

Advertisement Turki yang dilatih Sergen Yalcin tampil disiplin dengan menerapkan pertahanan berlapis.

Strategi tersebut cukup efektif untuk membatasi ruang gerak para pemain depan Prancis selama sebagian besar babak pertama.

Namun, kesabaran Prancis dalam mengembangkan permainan akhirnya membuahkan hasil.

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Gol bunuh diri Emirhan Topcu pada menit ke-49 membuka keunggulan Les Bleus. Eli Junior Kroupi kemudian memperbesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-80 setelah memanfaatkan umpan Rayan Cherki.

Turki sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Abdulkerim Bardakci pada menit ke-90. Meski demikian, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.

Dikutip dari analisis taktik Goal.com, pertandingan ini memperlihatkan benturan dua pendekatan berbeda, yakni dominasi penguasaan bola Prancis melawan kedisiplinan Turki dalam menerapkan pertahanan rendah.

Formasi 4-2-3-1 Zidane Bikin Prancis Dominan

Zinedine Zidane mengandalkan formasi fleksibel 4-2-3-1 untuk mengatur permainan Prancis.