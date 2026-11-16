Satu Medali Emas Menembak Kabupaten Bogor di Porprov 2026 Dianulir, Perbakin Ajukan Banding

RADAR BOGOR – Kontingen Kabupaten Bogor menghadapi persoalan dalam perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat (Jabar) 2026.

Satu medali emas dari cabang olahraga (cabor) menembak dianulir panitia setelah muncul persoalan administrasi terkait data atlet.

Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena atlet yang bersangkutan disebut tidak tercatat dalam Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Advertisement Padahal, Farid mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk membuktikan kelengkapan administrasi atlet.

Dokumen tersebut termasuk surat pengusulan yang menurutnya telah memenuhi ketentuan.

"Kalau dilihat dari kronologis, dokumen-dokumen yang saya punya, surat usulan segala macam, itu sebetulnya sudah clear. Cuma enggak tahu ada error di mana panitia jadi barbar begini," ujarnya kepada Radar Bogor, Senin 16 November 2026.

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Farid menegaskan, atlet yang dipersoalkan merupakan putra daerah Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, status atlet tersebut bukan berasal dari proses perpindahan atau mutasi dari daerah lain.

Atas dasar itu, ia menilai seharusnya tidak muncul hambatan administrasi yang berujung pada pembatalan keikutsertaan maupun medali yang telah diraih atlet tersebut dalam Porprov Jabar 2026. "Harusnya enggak ada masalah," tegasnya.

Menyikapi keputusan panitia yang dinilai merugikan atlet Kabupaten Bogor, Perbakin Kabupaten Bogor berencana menempuh upaya banding.