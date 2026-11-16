Taklukkan Juara Bertahan, Pasangan Domino Kota Bogor Cetak Sejarah di Porprov Jabar

RADAR BOGOR – Pasangan atlet domino Kota Bogor berhasil meraih medali emas dalam laga ekshibisi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Ramdhani dan Ade Supriyadi memastikan posisi tertinggi setelah menumbangkan juara bertahan Kabupaten Garut pada partai final di GOR KONI Kota Bandung, Minggu 15 November 2026.

Prestasi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Pengurus Cabang Olahraga Domino Indonesia (Pengcab Orado) Kota Bogor.

Advertisement Pasalnya, kepengurusan Orado Kota Bogor baru terbentuk sekitar dua bulan sebelum mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Pengcab Orado Kota Bogor, Fery Dermawan, mengatakan keberhasilan itu menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen.

Terlebih, persaingan dalam ekshibisi tersebut melibatkan 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.

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"Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kontingen Pengcab Orado Kota Bogor berhasil meraih prestasi tertinggi ini. Medali emas ini kami persembahkan secara khusus untuk seluruh masyarakat dan Pemkot Bogor tercinta," ujar Fery dalam keterangannya, Senin 16 November 2026.

Menurut Fery, kemenangan tersebut menunjukkan kemampuan dan mental bertanding atlet domino Kota Bogor meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat.

Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan kontingen, mulai dari jajaran pengurus, pelatih, ofisial, Pemerintah Kota Bogor, KONI Kota Bogor, pihak sekolah, hingga para pencinta olahraga domino.

Regenerasi Atlet Domino

Selain keberhasilan pasangan senior, Fery juga menyoroti penampilan tim junior Kota Bogor yang diperkuat dua pelajar SMA Negeri 7 Kota Bogor, yakni Reza Akbar dan Muhammad Fardhan Prasetiyo.