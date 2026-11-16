Kota Bogor Raih 95 Emas di Porprov Jabar 2026, Target 100 Medali Tinggal Selangkah Lagi

RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor semakin dekat merealisasikan target 100 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Hingga Minggu 15 November 2025 pukul 22.00 WIB, para atlet Kota Bogor telah mengumpulkan 95 medali emas atau hanya terpaut lima keping dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kontingen Kota Bogor telah mengoleksi 240 medali dari berbagai cabang olahraga (cabor). Rinciannya terdiri atas 95 medali emas, 74 perak, dan 71 perunggu.

Advertisement Cabang olahraga judo menjadi penyumbang emas terbanyak dengan raihan 12 medali. Posisi berikutnya ditempati cabor menembak yang berhasil mengamankan 10 medali emas.

Sementara itu, kurash dan taekwondo sama-sama menempati posisi ketiga dengan masing-masing menyumbangkan delapan medali emas.

Di urutan selanjutnya, panjat tebing menyumbang enam medali emas, disusul shorinji kempo dengan lima emas.

Sejumlah cabor juga memberikan kejutan melalui pencapaian yang tidak kalah membanggakan.

Petanque berhasil menyumbangkan dua medali emas, sedangkan drum band dan hapkido masing-masing mempersembahkan empat emas.

Prestasi hapkido menjadi perhatian tersendiri karena merupakan cabor debutan yang mampu langsung memboyong empat medali emas untuk Kota Bogor.

Dengan capaian sementara tersebut, kontingen Kota Bogor hanya membutuhkan tambahan lima medali emas untuk menuntaskan target 100 emas.