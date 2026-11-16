Keselamatan Atlet Porprov Jabar 2026 Jadi Prioritas, Tim Medis Disiagakan di Lokasi Lomba

RADAR BOGOR – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 tidak hanya berfokus pada persaingan meraih prestasi dan medali.

Aspek kesehatan serta keselamatan atlet juga menjadi perhatian utama dengan menyiagakan tim medis di lokasi pertandingan dan menyiapkan sistem rujukan langsung ke rumah sakit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, memastikan dukungan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah disiapkan untuk menunjang kelancaran seluruh pertandingan.

Advertisement Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi situasi darurat, termasuk kemungkinan atlet mengalami cedera saat bertanding.

Hal itu disampaikan Denny ketika mendampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, dalam konferensi pers Porprov XV Jabar 2026 di Media Center Sahira Hotel Bogor, Minggu 15 November 2026.

Denny berharap, dengan waktu penyelenggaraan yang tersisa sekitar lima hari sebelum penutupan, seluruh pertandingan dapat berjalan sesuai rencana.

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Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondisi dan keselamatan para atlet hingga seluruh rangkaian kompetisi berakhir.

"Dengan sisa waktu kurang lebih lima hari lagi menjelang penutupan, kami berharap seluruh rangkaian pertandingan berjalan lancar serta mampu mencetak atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Jawa Barat di kancah nasional maupun internasional," pungkasnya.

Pemprov Jabar Pantau Kesehatan Atlet di Cabor Berisiko Tinggi

Di sisi lain, Kadispora Jawa Barat, Hery Antasari, menegaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan atlet menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan Porprov XV Jabar 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama KONI dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) terus mengawasi pelaksanaan pertandingan, terutama pada cabang olahraga yang memiliki potensi cedera lebih tinggi.