Capai Target, Kota Bogor Akhirnya Tembus 100 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Kontingen Kota Bogor akhirnya suskes meraih target 100 medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Medali emas ke 100 ini diraih Gowa Mathilda melalui Cabang Olahraga (Cabor) Sambo. Ia sukses menumbangkan Garut di partai final kela Combat Putri 59 Kg.

Suasana haru di GOR B Pajajaran yang menjadi venue pertandingan pun tak terbendung, Senin 16 November 2026. Isak tangis dari para suporter pecah.

Advertisement Mereka langsung memeluk Gowa usai mendapat 4 point sekaligus. Gowa bersyukur, bisa ikut andil menyumbang emas untuk Kota Bogor.

“Sangat bangga, karena bisa menjadi salah satu, penyumbang medali emas buat Kota Bogor,” kata Gowa saat ditemui Radar Bogor di venue acara.

Capain ini diraih bukan dengan hal mudah. Intensitas yang dijalani Gowa jelang pertandingan di partai final pun semakin ditingkatkan.

Advertisement Baca Juga: Gerakan Satu Juta Langkah di Bogor Diserbu Ribuan Warga, Ada Pap Smear Gratis

“Intensitasnya tinggi. Mau mendekati jadwal pertandingan pun kita tetap latihan tadi pagi. Itu terbayarkan berkat semua kerja sama pelatih dan tim,” terang Gowa.

Meski menjadi salah satu penentu, Gowa mengaku tetap enjoy saat melakoni partai final. Lawan terberat menurutnya hanyalah diri sendiri.

“Tidak ada beban sama sekali, lebih tepatnya gimana caranya aku bisa dapat emas. Kalau di matras aku cuma mau lawan diri sendiri,” pungkasnya. (bay)

Perolehan Sementara Medali Emas Kota Bogor Porprov XV Jabar 2026

Cabor Medali Emas Judo 12 Menembak 10 Kurash 8 Taekwondo 8 Panjat Tebing 7 Shorinji Kempo 5 Pencak Silat 4 Drumband 4 Ski Air 4 Balap Sepeda 4 Hapkido 4 Atletik 4 Angkat Besi 3 Sambo 3 Arung Jeram 3 Anggar 3 Dansa 2 Aeromodelling 2 Petanque 2 Bridge 2 Cricket 1 Senam 1 Sepatu Roda 1 Wushu 1 Aerosport 1 Sepak Takraw 1 Total (sementara) 100