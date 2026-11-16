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Olahraga

Capai Target, Kota Bogor Akhirnya Tembus 100 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Penyerahan medali emas Cabor Sambo di Porprov Jabar 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)
Penyerahan medali emas Cabor Sambo di Porprov Jabar 2026. (Foto : Dzikry/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Kontingen Kota Bogor akhirnya suskes meraih target 100 medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. 

Medali emas ke 100 ini diraih Gowa Mathilda melalui Cabang Olahraga (Cabor) Sambo. Ia sukses menumbangkan Garut di partai final kela Combat Putri 59 Kg.

Suasana haru di GOR B Pajajaran yang menjadi venue pertandingan pun tak terbendung, Senin 16 November 2026. Isak tangis dari para suporter pecah. 

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Mereka langsung memeluk Gowa usai mendapat 4 point sekaligus. Gowa bersyukur, bisa ikut andil menyumbang emas untuk Kota Bogor.

“Sangat bangga, karena bisa menjadi salah satu, penyumbang medali emas buat Kota Bogor,” kata Gowa saat ditemui Radar Bogor di venue acara.

Capain ini diraih bukan dengan hal mudah. Intensitas yang dijalani Gowa jelang pertandingan di partai final pun semakin ditingkatkan.

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“Intensitasnya tinggi. Mau mendekati jadwal pertandingan pun kita tetap latihan tadi pagi. Itu terbayarkan berkat semua kerja sama pelatih dan tim,” terang Gowa.

Meski menjadi salah satu penentu, Gowa mengaku tetap enjoy saat melakoni partai final. Lawan terberat menurutnya hanyalah diri sendiri.

“Tidak ada beban sama sekali, lebih tepatnya gimana caranya aku bisa dapat emas. Kalau di matras aku cuma mau lawan diri sendiri,” pungkasnya. (bay)

Perolehan Sementara Medali Emas Kota Bogor Porprov XV Jabar 2026 

CaborMedali Emas
Judo12
Menembak 10
Kurash8
Taekwondo8
Panjat Tebing7
Shorinji Kempo5
Pencak Silat4
Drumband4
Ski Air4
Balap Sepeda4
Hapkido4
Atletik4
Angkat Besi3
Sambo3
Arung Jeram3
Anggar3
Dansa2
Aeromodelling2
Petanque2
Bridge2
Cricket1
Senam1
Sepatu Roda1
Wushu1
Aerosport1
Sepak Takraw1
Total (sementara)100

Sumber : https://porprovjabar.konikotabogor.or.id/xv-2026/medali/cabor

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Editor : Yosep Awaludin
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