Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Tim Hapkido Kota Bogor berhasil meraih prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV/2026.

Debut di pesta olahraga multievent empat tahunan itu, total sudah sepuluh medali diraih hingga hari terakhir cabor Hapkido, Minggu, 15 November 2026 kemarin.

Masing-masing terdiri dari empat medali emas, satu medali perak dan lima medali perunggu.

Advertisement Dua torehan medali emas terakhir diraih Nurul Nadia di kategori daeryun kelas U-55 Kg Putri dan Fatkhur Rozi serta Muflih Rizki Prakoso yang mendapatkan medali perunggu di daeryun over 84 Kg.

Bertanding di Aula Asrama Haji Bekasi, Hapkido Kota Bogor kembali menambah pundi-pundi medali dengan raihan dua medali emas dan satu medali perunggu pada hari terakhir pertandingan.

Advertisement Dua medali emas tersebut dipersembahkan oleh Nurul Nadia di kategori Daeryun U51 Kg Putri dan Fatkhur Rozi di kategori Daeryun U84 Kg Putra. Sementara satu medali perunggu disumbangkan oleh Muflih Rizki Prakoso pada kategori Daeryun Over 84 Kg Putra.

Momen kemenangan pada hari terakhir berlangsung dramatis. Nurul harus melalui pertandingan sengit menghadapi atlet tuan rumah Kota Bekasi. Dengan perjuangan maksimal, Nurul akhirnya berhasil memastikan kemenangan dengan skor tipis 14-13.

Kemenangan tersebut disambut penuh haru. Isak tangis para atlet, pelatih, hingga jajaran pengurus cabang olahraga Hapkido Kota Bogor mewarnai suasana di arena pertandingan. Tangisan itu menjadi luapan rasa syukur sekaligus gambaran perjuangan panjang yang telah dilalui seluruh tim selama menjalani persiapan hingga kompetisi..

Capaian tersebut sekaligus melampaui target yang ditetapkan KONI Kota Bogor, yakni sebanyak tiga medali emas.

Ketua Pengurus Cabang Hapkido Indonesia (Pengcab HI) Kota Bogor, Muhamad Opik mengucapkan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, serta jajaran pengurus yang telah memberikan kontribusi maksimal selama pelaksanaan Porprov Jawa Barat.