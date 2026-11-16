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Olahraga

Jelang Laga Persib vs Shan United, Mariano Peralta Tegaskan Hal Ini

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Mariano Peralta, penyerang Persib Bandung. (Foto:persib.co.id)
Mariano Peralta, penyerang Persib Bandung. (Foto:persib.co.id)

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RADAR BOGOR - Persib Bandung akan kembali melanjutkan perjuangannya di ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026) mengahadapi Shan United pada Kamis, 19 November 2026. 

Pertanding Persib vs Shan United tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sehingga menjadi salah satu keuntungan bagi Maung Bandung yang bermain di kandangnya sendiri. 

Mariano Peralta, penyerang Persib memberikan komentar menjelang laga yang cukup panas tersebut. Menurut pemain asal Argentina itu, pertandingan di kancah Asia tidak akan mudah. 

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Menurutnya saat melawan Port FC, Maung Bandung juga sempat mengalami kesulitan sebelum akhirnya berhasil memenangkan laga dengan skor 3-1.  

"Seperti yang saya katakan sebelumnya saat lawan Port, banyak tim bagus ASEAN di Shopee Cup. Setiap pertandingannya sulit," terang Peralta usai sesi latihan, dikutip dari laman persib.co.id.  

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Pangeran Biru sendiri di musim ini bukan hanya mengarungi satu kompetisi, selain di Super League mereka juga harus bertarung di kancah internasional, yaitu ACL Two dan Shoppe Cup 2026. 

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Oleh karena itu, padatnya kompetisi menjadi tantangan tersendiri bagi Maung Bandung, para pemain tentu harus bisa menjadi kondisi fisik dan mental mereka. 

Pertandingan melawan Shan United di kandang sendiri tentu yang dinginkan oleh tim maupun pendukung adalah kemenangan. Hal itu selaras dengan apa yang disampaiakan oleh Mariano Peralta. 

Mantan pemain Borneo FC itu mengatakan bahwa ia dan rekan timya sangat membutuhkan dukungan dari Bobotoh untuk bisa meraih kemenangan. 

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Ia berharap pendukung militan dari Maung Bandung itu bisa selalu hadir dan pendukung tim kesayangan mereka dalam setiap laga. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : persib.co.id
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