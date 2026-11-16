Emas Cabor Menembak di Porprov Jabar 2026 Dianulir, Kabupaten Bogor Surati Panwarsah

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‎Kemudian, pada Minggu, 15 November 2026 start list pemain dipasang di papan pengumuman di lapangan tembak dan tidak ada yang komplain dari kontingen lain dari nama-nama yang akan dipertandingan pada hari itu.

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‎Lalu, setelah itu para atlet dipanggil oleh Running Order (RO) dan mereka memulai melakukan pertandingan. Menurutnya pada saat pelaksanaan, atlet Kabupaten Bogor mengikuti sesuai role aturan dan pelaksanaan pun telah berjalan.

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‎Setelah berjalan, kata dia, melalui penjurian skor pertandingan sudah keluar dan skor dipasang oleh pihak juri.

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Saat skor pertandingan telah dipasang di papan pengumuman, juri mengumumkan barang siapa atlet atau official yang ingin membantah atau menyanggah atau protes diberikan waktu selama 30 menit.

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‎"Kami juga menunggu 30 menit di sana di lapangan," ujarnya.

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‎Setelah waktu 30 menit diberikan habis dan tidak ada protes dari kontingen, pengumuman yang dikeluarkan oleh juri dinyatakan telah resmi.

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‎"Akhirnya kami datang kami mendekati lapangan UPP untuk penyerahan penghormatan untuk pemain-pemain ini," jelasnya.

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‎Namun, saat menunggu pemberian perolehan, justru panitia memanggil official menembak Kabupaten Bogor. Mereka menyatakan bahwa medali emas yang harusnya diraih Kabupaten Bogor tidak bisa diberikan karena tidak bisa di-upload lantaran tidak terdaftar di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

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‎Bagi Sodikin, jika alasan panitia tidak memberikan medali emas untuk Kabupaten Bogor karena urusan data, ia mengaku bukan wewenang kontingen menembak Kabupaten Bogor.

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‎"Kami hanya mengikuti start list yang ada kita melakukan sesuai aturan dan semua sudah dilaksanakan dengan baik dan skornya sudah tertera dan sudah diumumkan dan tidak ada yang protes," imbuhnya.

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‎Akhirnya, medali emas yang seharusnya diraih Kabupaten Bogor dibatalkan oleh panitia. Saat itu juga, terjadi kericuhan antara official dan panitia.

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‎Sodikin menyebut, perolehan medali emas merupakan hak atlet menembak Kabupaten Bogor. Namun panitia juga merasa bahwa tidak sesuai dengan regulasi.

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‎Sehingga, untuk menghindari kericuhan, official melakukan diskusi dengan panitia di lokasi dengan hasil menyarankan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan.

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‎"Porprov ini ada Panwarsah akhirnya panitia membuat surat ke Panwarsah (Panitia Pengawas dan Pengarah) tentang kejadian itu dan penundaan pengumuman UPP untuk emas 300 meter ICFRA. Kami juga membuat surat. Surat kami penolakan tentang keputusan membatalkan emas yang kami dapatkan di event tersebut," terangnya.

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‎Surat pernyataan itu dilayangkan oleh manager Kontingen Menembak Kabupaten Bogor ke KONI Kabupaten Bogor.