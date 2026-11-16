Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Kota Bogor Capai Target 100 Emas di Porprov Jabar 2026, Dedie Rachim: Terima Kasih

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Salah satu atlet Kota Bogor saat menerima medali emas di Porprov Jabar 2026. (Dzikry/Radar Bogor)
Salah satu atlet Kota Bogor saat menerima medali emas di Porprov Jabar 2026. (Dzikry/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengapresiasi capaian 100 emas yang telah diraih oleh para atlet di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Dedie pun berterima kasih kepada seluruh kontingen Kota Bogor yang telah berperan aktif dalam mensukseskan kompetisi olahraga paling bergengsi di Jabar itu.

“Terima kasih untuk atlet, pelatih, pengurus cabor yang sudah mempersiapkan sampai pertandingan dalam rangka Porprov XV Jabar,” ujar Dedie, Senin, 16 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

Kontingen Kota Bogor diminta untuk tidak cepat puas diri sebab menurut Dedie masih ada waktu bagi mereka untuk terus menambah kepingan emas di Porprov Jabar.

“Masih ada waktu untuk terus berjuang memaksimalkan perolehan dan merebut medali dalam sisa pertandingan sampai tanggal 20 mendatang,” terangnya.

Advertisement

Capaian 100 medali emas diharapkan dapat jadi pecutan semangat bagi para atlet. Target yang sudah diraih ini tentu sudah dilandasi dengan kajian.

Kontingen Kota Bogor disebut Dedie sebelumnya sudah melakukan kajian Sport Scince dari setiap cabor, begitu pun KONI dalam membuat target medali. 

“Sehingga efektivitas dan efisiensi kontingen dalam menargetkan prestasi lebih terukur, jadi capaian emas ini sudah dilandasi kajian sport science,” jelas Dedie.

Berdasarkan data Pusdatin  torehan medali yang sudah dicapai mencapai 258 keping. Rinciannya 101 medali emas, 80 perak dan 77 medali perunggu. (bay)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

Tim Hapkido Kota Bogor meraih 4 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) XV/2026. 

Capai Target, Kota Bogor Akhirnya Tembus 100 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

Capai Target, Kota Bogor Akhirnya Tembus 100 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

Target 100 medali emas Kota Bogor di Porprov XV Jawa Barat 2026 akhirnya tercapai. Medali ke 100 disumbangkan atlet Sambo.

Kota Bogor Raih 95 Emas di Porprov Jabar 2026, Target 100 Medali Tinggal Selangkah Lagi

Kota Bogor Raih 95 Emas di Porprov Jabar 2026, Target 100 Medali Tinggal Selangkah Lagi

Kontingen Kota Bogor telah meraih 95 medali emas di Porprov Jabar 2026. Judo menjadi penyumbang terbanyak dengan 12 emas, tinggal lima lagi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer