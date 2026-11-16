Kota Bogor Capai Target 100 Emas di Porprov Jabar 2026, Dedie Rachim: Terima Kasih

RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengapresiasi capaian 100 emas yang telah diraih oleh para atlet di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Dedie pun berterima kasih kepada seluruh kontingen Kota Bogor yang telah berperan aktif dalam mensukseskan kompetisi olahraga paling bergengsi di Jabar itu.

“Terima kasih untuk atlet, pelatih, pengurus cabor yang sudah mempersiapkan sampai pertandingan dalam rangka Porprov XV Jabar,” ujar Dedie, Senin, 16 November 2026.

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Kontingen Kota Bogor diminta untuk tidak cepat puas diri sebab menurut Dedie masih ada waktu bagi mereka untuk terus menambah kepingan emas di Porprov Jabar.

“Masih ada waktu untuk terus berjuang memaksimalkan perolehan dan merebut medali dalam sisa pertandingan sampai tanggal 20 mendatang,” terangnya.

Advertisement Capaian 100 medali emas diharapkan dapat jadi pecutan semangat bagi para atlet. Target yang sudah diraih ini tentu sudah dilandasi dengan kajian.

Kontingen Kota Bogor disebut Dedie sebelumnya sudah melakukan kajian Sport Scince dari setiap cabor, begitu pun KONI dalam membuat target medali.

“Sehingga efektivitas dan efisiensi kontingen dalam menargetkan prestasi lebih terukur, jadi capaian emas ini sudah dilandasi kajian sport science,” jelas Dedie.