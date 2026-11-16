Teja Paku Alam Ungkap Persiapan Persib Jelang Lawan Shan United

RADAR BOGOR - Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku alam memberikan pernyataan menjelang laga malawan Shan United, Kamis, 19 November 2026.

Persib Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah tentu sangat mematangkan persiapan jelang laga melawan tim asal Myanmar tersebut.

Bermain di kandangnya sendiri, Persib menginginkan hasil yang positif setelah para pemain diberikan waktu istrihat untuk mengembalikan fisik dan mental mereka.

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Teja mengatakan, menjelang laga lanjuta ASEAN Clun Championship (Shopee Cup 2026) itu pelatih Maung Bandung, Igor Tolic sudah memberikan arah terkait strategi yang akan mereka gunakan malawan Shan United.

Oleh karena itu, menurut pemain yang membawa Pangeran Biru juara Super League musim lalu tersebut persiapan Maung Bandung jelang laga ini sudah cukup matang.

Advertisement "Persiapannya sangat baik juga, kami mulai melakukan pelatihan taktik juga dari Coach Igor," ujar Teja.

Kendati demikian, Teja mengaku bahwa ia dan rekan timnya belum mengetahui secara pasti kekutan lawannya tersebut. Meski begitu, pelatih sudah menganalisis kekuatan lawan agar Persib bisa memetik tiga poin pada laga nanti.

Lebih lanjut, Teja Paku memperkirakan bahwa pelatihnya akan memperlihat tayangan video ketika Shand United bermain di atas lapangan.

Hal itu dilakukan agar para pemain bisa menilai sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh tim yang mewakili Myanmar pada kompetisi kali ini.

"Ya, sebelumnya saya belum tahu juga kekuatannya gimana. Mungkin besok Coach Igor bakal memberikan kita video, mungkin secara bersama-sama," pungkasnya.