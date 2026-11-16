Estonia vs Bulgaria, Tuan Rumah Bidik Promosi Bersejarah

RADAR BOGOR – Estonia punya satu misi penting saat menjamu Bulgaria dalam pertandingan terakhir Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027.

Bermain di hadapan publik sendiri, Selasa 17 November 2026 pukul 00.00 WIB, tuan rumah berpeluang menutup fase grup dengan pencapaian istimewa yakni membuka jalan menuju League B.

Duel yang berlangsung di Stadion A. Le Coq Arena, Tallinn, ini bukan sekadar pertandingan penutup.

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Estonia masih memiliki peluang untuk merebut posisi puncak klasemen, meski nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan Islandia kontra Luksemburg.

Di sisi lain, Bulgaria datang dengan situasi berbeda. Harapan untuk bersaing di papan atas sudah pupus.

Advertisement Kondisi tersebut membuat Estonia memiliki motivasi lebih besar untuk mengamankan kemenangan sekaligus menjaga momentum positif mereka.

Estonia Sedang Percaya Diri, Pertahanan Jadi Senjata Utama

Perjalanan Estonia di Grup C4 sejauh ini terbilang mengesankan.

Tim berjuluk Sinisärgid tersebut belum tersentuh kekalahan setelah mengoleksi dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Kekuatan utama Estonia terletak pada kedisiplinan lini belakang.

Mereka bahkan mampu mencatatkan empat clean sheet secara beruntun.