Luka Melano Punya Motivasi Lebih Jelang Laga Persib vs Shan United

RADAR BOGOR - Lanjutan pertandingan ASEAN Club Championship antara Persib Bandung vs Shan United akan digelar pada Kamis, 19 November 2026.

Pertandingan yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mulai pukul 19.00 WIB itu tentu sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola, terutama Bobotoh.

Luka Melano, penyarang Maung Bandung mengungkapkan bahwa ia dan rekan timnya belum mengetahui informasi lengkap terkait Shan United. Kendati demikian, ia yakin pelatih akan melakukan analisis secara matang sebelum pertandingan tersebut berlangsung.

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"Ya, kami belum menonton pertandingan mereka dan belum memiliki informasi yang cukup tentang mereka," ucap Melano, dikutip dari laman persib.co.id, Senin, 16 November 2026.

"Namun, dalam beberapa hari ke depan, kami akan melihat dan menganalisis mereka. Saya rasa tidak akan ada masalah berarti," sambungnya.

Advertisement Lebih lenjtut, pemain asal Kroasia itu mengatakan bahwa ia sudah melihat tayangan bagaimana cara Shan United bertanding. Oleh karena itu, menurutnya laga melawan tim asal Myanamar tersebut akan menjadi laga yang cukup menarik.

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Saya pernah melihat bagaimana mereka bermain sebelumnya, dengan siapa mereka bermain, dan tentu ini akan menjadi pertandingan yang menarik," ujar Menalo.

Pemian yang kerap mengisi lini serang sebelah kanan Maung Bandung itu menyakini bahwa timnya bisa meraih kemenangan, terlebih pada pertandingan sebelumnya mereka bisa mengalahkan Port Fc dengan skor 3-1.

Dalam pertandingan yang digelar pada 8 November 2026 lalu, Melano menjadi salah satu aktor yang membawa Pangeran Biru meraih kemenangan.

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Pemain dengan jersy nomor punggung 9 itu sukses menciptakan asist dan menyumbang gol untuk kemenangan Persib, bahkan ia didapuk menjadi Shopee Star of the Match pada laga tersebut.