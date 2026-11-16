Pusdatin KONI Kota Bogor Kawal Perolehan Medali Cabor Porprov Jabar 2026

RADAR BOGOR - Perjuangan para atlet Kota Bogor di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 dalam meraih medali takkan bisa terekspos tanpa peran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Di bawah naungan KONI Kota Bogor, Pusdatin memiliki tugas yang tidak ringan yakni mengawal perolehan medali yang diraih para atlet pada Porprov Jabar 2026.

Koordinator Pusdatin Tiar Rizaldi mengatakan, lembaga di bawah komando Wakil Ketua I KONI Kota Bogor ini dibentuk untuk memberikan Informasi perolehan medali yang diraih para atlet.

Advertisement Berkekuatan delapan orang, dengan empat orang tenaga IT KONI Kota Bogor dan sisanya tenaga bantuan, Pusdatin menghasilkan laporan perolehan medali yang selalu update tiap menit.

“Secepatnya harus quick response terhadap laporan medali. Kalau datanya detail dan lengkap, maka langsung kami proses, “ ujarnya ditemui di Hotel Sahira, Senin, 16 November 2026.

Advertisement Tiar menjelaskan alur laporan perolehan medali sebelum ditampilkan dalam web resmi KONI Kota Bogor. Yakni mendapatkan info dari manajer cabor dan kontingen di lapangan. Namun tidak serta merta masuk ke dalam data.

“Dicek dulu kebenarannya, nama atletnya siapa, dari nomor mana. Disandingkan dengan data yang ada. Setiap waktu ada update di grup chat WA manajer,” terangnya.

Tiar tidak menampik adanya perbedaan perolehan medali yang terdapat di web Porprov Jabar 2026. Hal itu disebabkan faktor kecepatan IT pada panpel cabor.