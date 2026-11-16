Kota Bogor Raih 100 Emas Pertamanya di Porprov Jabar 2026, Jenal Mutaqin: Sejarah Baru

RADAR BOGOR - Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat jadi sejarah baru bagi Kota Bogor, wilayah ini sukses meraih 100 emas pertamanya.

Tagline Bogor 100 Menyala Terus bukan lagi sekadar narasi belaka pada ajang Porprov Jabar 2026 kali ini. Hal itu disebut jadi suntikan penyemangat bagi para atlet yang terus berburu medali.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Kontingen Kota Bogor Jenal Mutaqin saat melaporkan capaian medali di Hotel Sahira, Senin, 16 November 2026.

Advertisement “Pagi tadi baru 95, saya minta doanya mudah-mudahan 100 emas terwujud dan dijawab langsung oleh Allah hari ini 102 emas tercapai,” ungkap Jenal.

Secara keseluruhan totan medali yang sudah diproleh oleh Kontingen Kota Bogor sebanyak 261, ini capaian yang sangat membanggakan.

Advertisement Capain itu diraih atas kerja sama semua pihak. Kontingen Kota Bogor disebut Jenal terus berjibaku mempersiapkan segala kebutuhan para atlet.

“Mulai dari try in try out, sarana pra sarana dan dengan keterbatasan itu bukan menjadi kendala bagi atlet Kota Bogor,” tegas Jenal pada awak media.

Jenal mengapresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berperan aktif menggapai cita-cita ini, mulai dari Dispora, Koni hingga warga Kota Bogor.

“Didampingi ketua KONI Kota Bogor, saya keliling bersama beliau ke beberapa venue di luar Kota Bogor menyaksikan langsung proses pertandingan,” ucapnya.

Deretan Cabor yang biasanya Kota Bogor nihil medali kini justru sukses naik podium. Jenal mencontohkan, Cabor gymnastic, baseket dan catur.

“Bahkan ada beberapa Cabor yang melebihi target. Salah satunya Judo, kemudian menembak di Cimahi, itu sangat membanggakan,” tegas Jenal.