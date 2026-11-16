Raih 100 Medali Emas di Porprov Jabar, Kota Bogor Optimis Capai Puncak Kejayaan

RADAR BOGOR - Keberhasilan Kota Bogor menembus target 100 medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, menjadi modal besar untuk kembali meraih kejayaan olahraga.

Ketua KONI Kota Bogor Dedy Sumarna optimistis, prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 tersebut bisa terus ditingkatkan. Bahkan, Kota Bogor diproyeksikan kembali mencapai puncak kejayaan olahraga pada 2030 mendatang.

“Ke depan saya yakin di 2030 puncak kejayaan prestasi olahraga Kota Bogor akan kita wujudkan kembali,” ungkap Dedy.

Menurutnya, capaian 100 medali emas bukan hasil instan. Sejumlah persiapan dan pembinaan telah dilakukan secara terukur hingga akhirnya membuahkan hasil di Porprov kali ini.

Ia menyebut, penerapan sport science menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan atlet. Selain itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga juga menjadi faktor pendukung pencapaian tersebut.

Advertisement “Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan ke belakang itu adalah bagian daripada proses sampai ending daripada capaian target 100 medali emas. Adapun yang kita lakukan tentunya segala sesuatu itu sangat terukur. Karena olahraga ini adalah ilmu yang pasti, sport science ada ilmunya,” jelasnya.

Dedy menambahkan, sinergi antara KONI, Pemerintah Kota Bogor, Dispora, pengurus cabang olahraga, atlet, hingga pelatih menjadi strategi untuk mencapai target tersebut.

Menurutnya, keberhasilan menembus 100 medali emas tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga di Kota Bogor.

“Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi tidak sulit juga kita jalankan. Artinya sinergisitas, kolaborasi yang maksimal antara seluruh stakeholder olahraga Kota Bogor sudah kita lakukan,” tuturnya.

Berdasarkan pembaruan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KONI Kota Bogor, hingga saat ini kontingen Kota Bogor telah mengoleksi 102 medali emas.