Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Raih 100 Medali Emas di Porprov Jabar, Kota Bogor Optimis Capai Puncak Kejayaan

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Ketua Kontingen Kota Bogor Jenal Mutaqin saat menyampaikan capaian medali pada Porprov Jabar 2026, Senin, 16 November 2026. (Fauzan/Radar Bogor)
Ketua Kontingen Kota Bogor Jenal Mutaqin saat menyampaikan capaian medali pada Porprov Jabar 2026, Senin, 16 November 2026. (Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Keberhasilan Kota Bogor menembus target 100 medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, menjadi modal besar untuk kembali meraih kejayaan olahraga.

Ketua KONI Kota Bogor Dedy Sumarna optimistis, prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 tersebut bisa terus ditingkatkan. Bahkan, Kota Bogor diproyeksikan kembali mencapai puncak kejayaan olahraga pada 2030 mendatang.

“Ke depan saya yakin di 2030 puncak kejayaan prestasi olahraga Kota Bogor akan kita wujudkan kembali,” ungkap Dedy.

Advertisement

Baca Juga: Kota Bogor Raih 100 Emas Pertamanya di Porprov Jabar 2026, Jenal Mutaqin: Sejarah Baru

Menurutnya, capaian 100 medali emas bukan hasil instan. Sejumlah persiapan dan pembinaan telah dilakukan secara terukur hingga akhirnya membuahkan hasil di Porprov kali ini.

Ia menyebut, penerapan sport science menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan atlet. Selain itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga juga menjadi faktor pendukung pencapaian tersebut.

Advertisement

“Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan ke belakang itu adalah bagian daripada proses sampai ending daripada capaian target 100 medali emas. Adapun yang kita lakukan tentunya segala sesuatu itu sangat terukur. Karena olahraga ini adalah ilmu yang pasti, sport science ada ilmunya,” jelasnya.

Dedy menambahkan, sinergi antara KONI, Pemerintah Kota Bogor, Dispora, pengurus cabang olahraga, atlet, hingga pelatih menjadi strategi untuk mencapai target tersebut.

Menurutnya, keberhasilan menembus 100 medali emas tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga di Kota Bogor.

“Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi tidak sulit juga kita jalankan. Artinya sinergisitas, kolaborasi yang maksimal antara seluruh stakeholder olahraga Kota Bogor sudah kita lakukan,” tuturnya.

Berdasarkan pembaruan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KONI Kota Bogor, hingga saat ini kontingen Kota Bogor telah mengoleksi 102 medali emas.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kota Bogor Raih 100 Emas Pertamanya di Porprov Jabar 2026, Jenal Mutaqin: Sejarah Baru

Kota Bogor Raih 100 Emas Pertamanya di Porprov Jabar 2026, Jenal Mutaqin: Sejarah Baru

Ketua Kontingen Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan perolehan medali emas pada ajang Porprov Jabar 2026.

Pusdatin KONI Kota Bogor Kawal Perolehan Medali Cabor Porprov Jabar 2026

Pusdatin KONI Kota Bogor Kawal Perolehan Medali Cabor Porprov Jabar 2026

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kota Bogor terus mengawal perolehan medali para atlet di ajang Porprov Jabar 2026.

Kota Bogor Capai Target 100 Emas di Porprov Jabar 2026, Dedie Rachim: Terima Kasih

Kota Bogor Capai Target 100 Emas di Porprov Jabar 2026, Dedie Rachim: Terima Kasih

Kota Bogor meraih 100 emas sementara pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer