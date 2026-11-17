RADAR BOGOR – Timnas Jerman tampil dominan saat menghancurkan Belanda dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan UEFA Nations League di Olympiastadion pada Senin dini hari WIB.

Kemenangan tersebut tidak lepas dari keberhasilan Jerman menerapkan strategi pressing tinggi dan permainan transisi vertikal yang membuat pertahanan Belanda kesulitan sepanjang pertandingan.

Di bawah arahan Jurgen Klopp, Jerman memperlihatkan permainan agresif dengan mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel.

Advertisement Mereka berusaha merebut bola secepat mungkin, kemudian melancarkan serangan langsung sebelum Belanda sempat membangun kembali organisasi pertahanannya.

Strategi tersebut terbukti efektif untuk mengganggu permainan Belanda yang mengandalkan penguasaan bola.

Setiap kali pemain Belanda mencoba membangun serangan dari lini belakang, Jerman langsung memberikan tekanan dan menutup jalur distribusi bola.

Sementara itu, Xavi Hernandez berusaha mengandalkan penguasaan bola untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Belanda memanfaatkan Denzel Dumfries di sisi kanan dan Cody Gakpo dari sektor kiri untuk membangun serangan.

Namun, absennya sejumlah pemain penting, termasuk Frenkie de Jong, membuat Belanda kesulitan mengembangkan permainan dari lini tengah.

Pressing Tinggi Jerman Membuat Belanda Kesulitan

Jerman mengandalkan Aleksandar Pavlovic sebagai pengatur permainan di lini tengah.