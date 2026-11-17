RADAR BOGOR – Kekalahan telak 0-5 dari Jerman dalam lanjutan UEFA Nations League menjadi pukulan besar bagi Timnas Belanda.

Pelatih Xavi Hernandez mengaku sangat kecewa dengan penampilan anak asuhnya dan menilai ada persoalan serius terkait mentalitas serta semangat juang para pemain.

Hasil tersebut terasa semakin mengejutkan karena Belanda sebelumnya berhasil meraih kemenangan besar 7-0 atas Yunani hanya beberapa hari sebelum menghadapi Jerman.

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Mereka kesulitan mengimbangi permainan agresif tuan rumah dan harus menerima kekalahan dengan selisih lima gol.

Xavi tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan. Ia mengaku hasil tersebut menjadi pukulan berat, terutama karena sebelumnya merasa bangga dengan perkembangan permainan timnya.

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"Saya sangat kecewa, dan ini sangat disayangkan, karena sampai hari ini saya sangat bangga dengan para pemain. Apa yang terjadi hari ini sungguh sulit dipercaya, dan menjadi pukulan bagi saya sebagai pelatih," ujar Xavi.

Ia juga menegaskan bahwa para pemain harus segera melakukan evaluasi, terutama terkait mentalitas dan semangat juang ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas permainan tinggi.

"Saya sudah berbicara dengan para pemain dan mengatakan kepada mereka bahwa kami harus mengubah mentalitas. Kami tidak mampu bersaing hari ini karena kami tidak setia pada nilai-nilai kami," lanjutnya.

Menurut Xavi, Belanda membutuhkan pemain yang memiliki semangat juang lebih besar agar kejadian serupa tidak kembali terulang.