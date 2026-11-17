RADAR BOGOR-Kontingen Kota Bogor kembali menambah perolehan medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026 pada Selasa 17 November 2026.

Hingga pukul 12.00 WIB siang, sudah 109 medali emas diraih berdasarkan data dari Pusdatin Kota Bogor.

Tambahan tersebut datang dari beberapa cabang olahraga (cabor) yang berhasil meraih medali emas.

Advertisement Pada cabor selam nomor OBA 5 Point Course Putradi Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, Rulland Matthew Rahawelan meraih medali emas debgan catatan waktu 1 menit 02.59.13 detik.

Medali emas juga datang dari cabor arung jeram di aliran Sungai Cisadane, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dua medali berhasil disumbangkan

Sementara pada cabor wushu yang berlangsung di GOR Basket Kota Bekasi, Hizkia Tegar Pradana meraih emas di kategori Nanquan Nangun.

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Dan terakhir dari cabor gantole yang berlangsung di Bukit Munjul Gunung Panten, Kabupaten Majalengka dengan tiga medali emas.

Masing-masing dari nomor LIntas Alam Jarak Terbuka Beregu Kelas B, Speed Gliding Perorangan Kelas B dan Speed Gliding Beregu Kelas B.