RADAR BOGOR – Olahraga, kini bukan lagi sekadar urusan membentuk tubuh atau mengejar target kebugaran.

Lebih dari itu, aktivitas fisik juga menjadi bagian dari gaya hidup, ruang bersosialisasi, sekaligus cara menikmati waktu berkualitas.

Melihat kebutuhan tersebut, NAKO ARENA Kuntum Tajur hadir menawarkan pengalaman berbeda melalui konsep Tropical Sports Hub yang memadukan olahraga, rekreasi, dan wellness dalam satu kawasan.

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Berlokasi di kawasan Kuntum Tajur, Bogor, NAKO ARENA bersiap menyambut masyarakat melalui rangkaian soft opening pada November hingga Desember 2026. Kehadirannya sekaligus menjadi langkah baru setelah sukses menggelar B2 Unleashed Sports Kombat.

Bukan sekadar menghadirkan tempat untuk berolahraga, NAKO ARENA ingin membangun lingkungan yang membuat siapa pun merasa nyaman untuk memulai perjalanan hidup sehat.

Advertisement Mulai dari pemula hingga mereka yang sudah rutin berlatih, semuanya diharapkan mendapatkan pengalaman olahraga yang lebih menyenangkan dan terarah.

Bukan Sekadar Gym, Ada Pendampingan untuk Setiap Gerakan

Salah satu hal yang menjadi perhatian NAKO ARENA adalah pengalaman masyarakat ketika berolahraga di pusat kebugaran konvensional.

Tidak sedikit orang yang berlatih secara mandiri tanpa mengetahui apakah gerakan yang dilakukan sudah benar.

Keterbatasan biaya untuk menggunakan jasa personal trainer juga kerap menjadi kendala.

Akibatnya, latihan yang seharusnya memberikan manfaat justru berisiko tidak optimal, bahkan dapat memicu cedera jika dilakukan dengan teknik yang keliru.