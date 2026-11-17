RADAR BOGOR – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang diwarnai sejumlah persoalan dan insiden mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Aroza.

Ia meminta panitia penyelenggara Porprov Jabar 2026 lebih cermat dalam mengelola pertandingan serta transparan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama kompetisi berlangsung.

Menurut Dedi, Porprov Jabar seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan keberhasilan pembinaan olahraga di daerah sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Jawa Barat.

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Karena itu, seluruh aspek penyelenggaraan harus dipersiapkan secara matang, mulai dari kesiapan venue, perangkat pertandingan, administrasi, hingga sistem pengamanan.

"Porprov ini merupakan agenda olahraga terbesar di tingkat Jawa Barat, seharusnya seluruh aspek penyelenggaraan sudah dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai persoalan teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi justru menjadi pemicu kekisruhan di lapangan," ujar Dedi di Tajurhalang, Selasa, 17 November 2026.

Advertisement Ia menilai, transparansi menjadi salah satu hal penting yang harus dikedepankan panitia, terutama ketika muncul keberatan dari kontingen terkait keputusan pertandingan, administrasi atlet, maupun fasilitas penyelenggaraan.

Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan adil agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara peserta.

"Kami meminta panitia lebih terbuka dalam menyikapi setiap persoalan. Kalau ada protes dari kontingen, harus ada mekanisme penyelesaian yang jelas. Semua peserta harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan karena lemahnya tata kelola penyelenggaraan," tegas politikus PKS ini.

Sejumlah persoalan memang mencuat selama pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Di antaranya keributan dalam pertandingan kickboxing antara kontingen Kota Bekasi dan Kabupaten Sukabumi, keterlambatan perlengkapan podium pada cabang BMX, hingga dugaan penyebaran paku payung di lintasan triathlon yang berpotensi membahayakan keselamatan atlet.