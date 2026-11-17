RADAR BOGOR - Persib Bandung akan kembali berlaga di ajang ASEN Club Championship (Shopee Cup 2026) pada kamis, 19 November 2026.

Dalam laga yang akan diselengarakan di Stadion Bandun Lautan Api (GBLA) itu persib bakal menjamu lawannya, Shan United, tim sepak bola asal Myanmar.

Sejumlah pemain Maung Bandung turut memberikan tanggapan menjelang laga tersebut, termasuk salah satunya Gakuto Notsuda yang menyambut dengan antusias kesempatan kembali tampil di ajang ACC itu.

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Shopee Cup bukan merupakan kompetisi asing bagi Gakuto, mengingat pemain asal Jepang itu sudah dua kali berjibaku di perhelatan tim-tim terbaik Asia Tenggara tersebut.

Hal itu terjadi saat ia masih bergabung dengan tim asal Thailand, hanya saja Gakuto gagal meraih trofi pada dua kesempatan tersebut.

Advertisement Pengalaman yang ia miliki menjadi modal baginya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Maung Bandung. Menurutnya, Shopee Cup merupakan kompetisi bergengsi di ASEAN dan menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk menguji kemampuan mereka di kancah internasional.

Kompetisi ACC ini menurutnya tidak mudah, tapi Gakuto memiliki tekad yang tinggi bersama rekan-rekan timnya untuk membawa Pangeran Biru melangkah lebih jauh pada ajang tersebut.

Pemain tengah Maung Bandung ini menegaskan bahwa ia ingin meriah trofi bersama Persib, termasuk pada ajang Shopee Cup 2026.

"Saya ingin berjuang agar bisa berkontribusi untuk tim di Shopee Cup. Sebelumnya, saat bermain untuk tim di Thailand, saya sudah dua kali tampil di Shopee Cup, tetapi belum berhasil menjadi juara," ujar Gakuto, dikutip dari laman persib.co.id.

"Karena itu, saya ingin berjuang agar bisa meraih gelar juara bersama PERSIB," ujar Gakuto.