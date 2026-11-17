RADAR BOGOR – Ada kesibukan baru dalam keseharian Tijjani Reijnders setelah berkarier di Arab Saudi. Gelandang keturunan Indonesia yang memperkuat Timnas Belanda itu kini mulai belajar bahasa Arab bersama klub barunya, Al-Qadsiah FC. Menariknya, proses belajar tersebut berlangsung santai dan interaktif, dengan materi mulai dari kosakata warna, angka, hingga istilah sepak bola.