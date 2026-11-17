Berseragam Al-Qadsiah FC, Tijjani Reijnders Punya Kesibukan Baru di Arab Saudi
RADAR BOGOR – Ada kesibukan baru dalam keseharian Tijjani Reijnders setelah berkarier di Arab Saudi. Gelandang keturunan Indonesia yang memperkuat Timnas Belanda itu kini mulai belajar bahasa Arab bersama klub barunya, Al-Qadsiah FC. Menariknya, proses belajar tersebut berlangsung santai dan interaktif, dengan materi mulai dari kosakata warna, angka, hingga istilah sepak bola.
Babak Baru Tijjani Reijnders Bersama Al-Qadsiah
Reijnders bergabung dengan Al-Qadsiah setelah meninggalkan Manchester City. Kepindahan tersebut membuka babak baru dalam kariernya di kompetisi sepak bola Arab Saudi.
Berkarier di negara dengan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari membuat kemampuan memahami bahasa setempat menjadi hal menarik untuk dipelajari.
Belajar Kosakata Arab dari Warna hingga Angka
Dalam sesi pembelajaran tersebut, Reijnders diperkenalkan dengan berbagai kosakata dasar, mulai dari warna, benda, hingga angka.
Ia belajar menyebutkan beberapa warna seperti kuning, merah muda, hijau, dan oranye dalam bahasa Arab.
Tak hanya itu, pembelajaran juga berlanjut dengan mengenalkan angka satu hingga sepuluh. Reijnders mengikuti pengucapan angka dalam bahasa Arab, mulai dari wahid, itsnain, tsalatsah, hingga asyarah.
Istilah Sepak Bola Ikut Menjadi Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran turut dikaitkan dengan dunia sepak bola yang dekat dengan kesehariannya. Salah satu istilah yang dibahas adalah kartu kuning atau kartu asfar.
Dalam percakapan tersebut, Reijnders mencoba memahami arti istilah kartu asfar ketika bertanya mengenai alasan wasit memberikan kartu kuning kepada pemain.
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Momen ini memperlihatkan sisi lain Reijnders di luar lapangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia yang membela Timnas Belanda dan kini berkarier di Arab Saudi, ia memiliki pengalaman baru untuk mengenal bahasa dan budaya setempat.
Melalui pembelajaran sederhana tersebut, Reijnders menunjukkan bahwa mengenal bahasa baru bisa dilakukan dengan cara menyenangkan, termasuk dengan menghubungkan kosakata dengan dunia sepak bola. ( Fauzan Kaifah/MG)***
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