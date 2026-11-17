RADAR BOGOR — Hasil manis dipetik tim tarung derajat Kota Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026.

Bertarung di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB University, Kota Bogor pada Selasa, 17 November 2026, lima atlet dari nomor tarung putera dan empat atlet di nomor seni gerak, berhasil lolos ke babak final dan akan bertanding besok.

Lima atlet yang lolos ke final Porprov Jabar 2026 dari nomor tarung putra yakni Freza Nayatama Zulkarnain di kelas 52,1-55 Kg, Fernanda Ziyad (kelas 49,1-52 Kg), Fiqih Dzikri Putra (kelas 55,1-58 Kg), Diar Rahmat (kelas 58,1-61 Kg), dan Yunus Isai Nahakleta (kelas 75,1-80 Kg).

Sementara pada nomor seni gerak tiket final diraih Ataraxia Huqimo Dahni pada tunggal putra dan Nur Jihan berhasil melaju pada kategori tunggal putri. Adapun pada kategori getar putra diwakili Ghada Satria Fathurrahman dan Fathe M. Ziyad.

Ketua Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Pengcab Kodrat) Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan bahwa para petarung “Kota Hujan” yang meraih tiket final merupakan yang terbaik di kategori masing-masing.

Advertisement Ia berharap seluruh atlet yang telah memastikan tempat di babak final dapat menjaga fokus, kondisi fisik, serta mental bertanding agar mampu tampil maksimal dalam perebutan medali emas.