RADAR BOGOR – Liverpool mulai menyiapkan sejumlah opsi untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Alisson Becker pada akhir musim.

Salah satu nama yang kini disebut masuk radar Liverpool pengganti Alisson Becker adalah kiper Brighton and Hove Albion, Bart Verbruggen.

Masa depan Alisson Becker di Liverpool memang tengah menjadi perhatian. Kontrak penjaga gawang asal Brasil itu tersisa kurang dari 12 bulan, meski terdapat opsi perpanjangan otomatis selama satu tahun.

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Namun, hingga kini belum ada kesepakatan antara Alisson dan Liverpool mengenai perpanjangan tersebut.

Alisson disebut masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan bertahan untuk satu musim tambahan.

Advertisement Di sisi lain, Liverpool juga harus mempertimbangkan kondisi Giorgi Mamardashvili yang saat ini berstatus sebagai kiper kedua.

Situasi tersebut berpotensi menjadi persoalan bagi Liverpool. Mamardashvili dikabarkan mulai tidak nyaman dengan ketidakjelasan statusnya dan berpeluang meninggalkan klub apabila tidak mendapatkan kepastian mengenai kesempatan menjadi kiper utama.

Bart Verbruggen Masuk Radar Liverpool

Liverpool pun mulai melihat sejumlah kandidat sebagai calon penerus Alisson apabila sang kiper benar-benar hengkang pada musim panas mendatang.

Menurut laporan jurnalis asal Liverpool, David Lynch, salah satu nama yang muncul adalah Bart Verbruggen.

Kiper Brighton tersebut tengah mencuri perhatian berkat performanya bersama The Seagulls. Verbruggen disebut baru kebobolan tujuh gol dalam 10 pertandingan dan turut membawa Brighton berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris.