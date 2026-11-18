RADAR BOGOR - Atmosfer Stadion Segiri, Samarinda, bakal memanas saat Borneo FC menjamu wakil Filipina, Manila Digger FC, dalam lanjutan matchday kedua Grup A ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027, Rabu 18 November 2026 malam.

Pertandingan ini bukan sekadar kesempatan bagi Pesut Etam untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Duel tersebut juga menjadi panggung perdana Sergio Farias sebagai pelatih kepala Borneo FC dalam pertandingan kompetitif.

Kehadiran pelatih asal Brasil itu diharapkan membawa perubahan positif bagi permainan Borneo FC. Terlebih, Pesut Etam membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

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Bermodal hasil imbang tanpa gol melawan Buriram United pada pertandingan pembuka, Borneo FC kini memiliki kesempatan lebih besar untuk memburu kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Debut Sergio Farias Jadi Sorotan di Stadion Segiri

Advertisement Perhatian publik Samarinda tertuju kepada Sergio Farias yang akan menjalani pertandingan pertamanya bersama Borneo FC.

Pelatih yang pernah menangani Persija Jakarta tersebut resmi ditunjuk menggantikan Mauro Jeronimo pada November 2026.

Meski waktu persiapannya relatif singkat, Farias mengaku optimistis dengan perkembangan tim selama menjalani latihan.

Dikutip dari laman resmi I.League, Farias menilai para pemain menunjukkan keseriusan dan fokus dalam menyerap materi latihan menjelang pertandingan.

"Saya percaya besok sangat memungkinkan bagi kami untuk menampilkan permainan yang bagus," ujar Farias dalam keterangannya menjelang laga.

Optimisme tersebut menjadi modal penting bagi Borneo FC. Apalagi, pertandingan kandang bisa menjadi kesempatan bagi pelatih anyar untuk memperkenalkan karakter permainan yang ingin dibangunnya bersama Pesut Etam.