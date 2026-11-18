RADAR BOGOR - Persaingan papan atas Indonesia Women’s League (IWL) 2026/2027, kembali memanas.

Dewa United FC Women akan menghadapi Persita Women dalam duel bertajuk Derby Banten pada pekan keenam, Rabu 18 November 2026.

Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Mereka ingin melanjutkan tren kemenangan sekaligus mempertahankan posisi teratas klasemen.

Sementara itu, Persita membawa misi tak kalah penting yakni menghentikan tren negatif dan membuktikan mampu memberi perlawanan lebih kuat.

Advertisement Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi siaran yang tersedia, laga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Rans Entertainment.

Dewa United Women Masih Sempurna di Puncak Klasemen

Dewa United FC Women menjadi salah satu tim paling konsisten pada awal musim IWL 2026/2027.

Hingga lima pertandingan, Tangsel Warriors mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan beruntun.

Catatan mereka juga terbilang impresif.