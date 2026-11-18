RADAR BOGOR - Persija Jakarta Women, punya misi penting saat kembali berhadapan dengan Persikad Women pada pekan keenam Indonesia Women's League (IWL) 2026/2027.

Kekalahan tipis pada pertemuan pertama membuat Macan Kemayoran Putri datang dengan satu target utama: membalikkan hasil dan membawa pulang tiga poin.

Duel Persikad Women vs Persija Jakarta Women dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu 18 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.

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Pertandingan ini sekaligus menjadi pembuka perjalanan kedua tim pada putaran kedua kompetisi.

Persija tentu masih mengingat hasil pertemuan pertama pada 25 Oktober lalu.

Advertisement Saat itu, mereka harus mengakui keunggulan Persikad dengan skor 0-1 di stadion yang sama.

Persija Incar Pembalasan, Benahi Lini Serang

Pelatih Persija Jakarta Women, Ricky Nelson memastikan, timnya telah melakukan evaluasi menjelang pertandingan ini.

Fokus utama Persija adalah meningkatkan ketajaman penyelesaian akhir dan memperkuat koordinasi antarpemain.

Persiapan tersebut harus dilakukan dalam waktu terbatas.

Persija hanya memiliki jeda istirahat tiga hari setelah menjalani pertandingan terakhir melawan Garudayaksa FC Women pada 14 November.