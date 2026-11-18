RADAR BOGOR – Kemenangan Portugal atas Wales dengan skor 3-2 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 pada Rabu 18 November 2026 dini hari WIB bukan sekadar memastikan posisi puncak klasemen Grup A4.

Hasil tersebut juga menjadi jawaban Jorge Jesus terhadap berbagai keraguan yang mulai muncul terkait performa Timnas Portugal.

Bermain di Cardiff, Portugal harus bekerja keras untuk mengamankan tiga poin. Meski mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah, Selecao berhasil menutup fase grup dengan catatan lima kemenangan dari enam pertandingan.

Advertisement Portugal pun finis sebagai juara Grup A4 dengan koleksi 15 poin dan memastikan tiket ke perempat final yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang.

Namun, di balik kemenangan tersebut, Jorge Jesus merasa perlu meluruskan berbagai keraguan yang muncul terhadap timnya.

Pelatih asal Portugal itu menilai pencapaian Selecao selama fase grup mulai dipandang sebelah mata setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

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"Senang bisa menang karena orang-orang sudah mulai meragukan apa yang telah kami capai di sini," kata Jesus seusai pertandingan, dikutip dari A Bola.

Menurutnya, kemenangan atas Wales menjadi suntikan kepercayaan diri bagi para pemain sebelum menghadapi babak perempat final.

Ia juga menilai Portugal masih berada di jalur yang tepat meski ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki.

Jorge Jesus Akui Sistem Bertahannya Tidak Mudah

Di balik kemenangan atas Wales, Jesus tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang masih harus dibenahi, terutama di lini pertahanan.