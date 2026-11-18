RADAR BOGOR – Persaingan fase grup UEFA Nations League 2026/2027 resmi berakhir.

Delapan negara terbaik Eropa kini dipastikan melangkah ke babak perempat final UEFA Nations League setelah melewati persaingan sengit di masing-masing grup League A.

Sejumlah tim unggulan berhasil memenuhi ekspektasi. Jerman, Prancis, Inggris, dan Portugal keluar sebagai juara grup.

Advertisement Sementara itu, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Norwegia menyusul sebagai empat tim peringkat kedua.

Komposisi tersebut membuat persaingan menuju semifinal diprediksi semakin menarik.

Pasalnya, delapan negara yang lolos memiliki kekuatan dan pengalaman berbeda di panggung sepak bola internasional.

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Kini, perhatian tertuju pada undian perempat final yang akan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, di Nyon, Swiss.

Hasil undian tersebut akan menentukan empat pertandingan besar yang mempertemukan para kekuatan utama sepak bola Eropa.

Jerman dan Belanda Bersaing Ketat hingga Akhir

Di Grup 1, Prancis berhasil mengamankan posisi puncak dengan koleksi 13 poin. Les Bleus hanya unggul satu angka dari Belgia yang harus puas finis sebagai runner-up dengan 12 poin.

Italia menempati posisi ketiga dengan 10 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen tanpa meraih poin.