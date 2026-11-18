RADAR BOGOR – Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Afghanistan dengan skor telak 4-0 bukan hanya menjadi momen bersejarah karena memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Ada pemandangan menarik yang turut mencuri perhatian dalam perayaan gol para pemain Timnas Indonesia U-17.

Para pemain Timnas Indonesia U-17 terlihat melakukan gestur doa yang merepresentasikan tiga agama berbeda saat merayakan gol.

Advertisement Momen tersebut menjadi gambaran keberagaman yang hidup dalam skuad Garuda Muda.

Selebrasi itu menyampaikan pesan bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk bersatu.

Para pemain dengan latar belakang berbeda tetap berjuang bersama membawa lambang Garuda di dada.

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Semangat tersebut sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Di tengah persaingan sepak bola internasional, para pemain muda Indonesia memperlihatkan bahwa persatuan menjadi salah satu kekuatan penting untuk mencapai tujuan bersama.

Majesta Buka Keunggulan pada Babak Pertama

Bertanding di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa 17 November 2026, Timnas Indonesia U-17 tampil percaya diri sejak menit awal.

Menghadapi Afghanistan yang juga bersaing di papan atas Grup A, Garuda Muda langsung mengambil inisiatif serangan.