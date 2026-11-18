RADAR BOGOR – Dua pembalap Kabupaten Bogor berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih medali emas pada cabang olahraga bermotor nomor Grasstrack di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026.

Keberhasilan M. Kafinov Adiyat Prayata dan Ibrahim Kholilullah itu, turut menjadi sorotan karena keduanya mengandalkan motor trail Yamaha WR 155 R saat berlaga.

Keduanya tampil di Sirkuit Grasstrack, Area Gelora Pakansari, Cibinong, Minggu 15 November 2026.

Advertisement Dengan tunggangan Yamaha WR 155 R berkelir biru, kedua pembalap menunjukkan performa impresif hingga berhasil menyumbangkan medali emas bagi Kontingen Kabupaten Bogor.

Performa motor trail Yamaha tersebut juga menjadi perhatian dalam keberhasilan Kabupaten Bogor menambah perolehan medali emas di ajang olahraga terbesar tingkat Jawa Barat itu.

Komisaris Yamaha Prihatin Motor, Hengky Susanto, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian dua pembalap tersebut.

Advertisement Baca Juga: Trading Saham Kini Bisa Lewat Chat, Kenalan dengan INAI di IPOT X

Sebagai dealer Yamaha yang telah lama beroperasi di Kabupaten Bogor, dia menilai WR 155 R memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung kebutuhan pembalap ketika menghadapi lintasan off-road.

Menurut Hengky, penggunaan Yamaha WR 155 R cukup dominan di kalangan peserta Grasstrack pada Porprov tahun ini.

Keunggulan yang menjadi pertimbangan antara lain kemampuan mesin, sistem transmisi, serta konstruksi kaki-kaki yang dirancang untuk menghadapi medan berat.

“Memang, Yamaha WR 155 R memiliki berbagai keunggulan di kelas motor trail 150 cc, terutama dari sisi performa mesin dan fitur bawaan yang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya,” ujar Hengky.