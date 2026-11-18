RADAR BOGOR – Prestasi membanggakan diraih Tim Sumpitan Kota Bogor pada Kejuaraan Olahraga Tradisional Pelajar Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Kortrap Portina) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 17 November 2026.

Empat medali berhasil diboyong pulang Kota Bogor dalam nomor sumpitan kejuaraan berskala nasional tersebut.

Dua medali emas diraih Adrien Azka Alnafis yang tampil sebagai juara pertama kategori SD putra, dan Khanza Khaerunnisa yang menjadi juara pertama kategori SMP putri.

Advertisement Sementara itu, medali perak diraih Latifah Ramadhani pada kategori SMP putri serta Rinjani Nathania Azzahra menyumbangkan medali perunggu dari kategori SD putri.

Apresiasi diberikan Ketua Portina Kota Bogor, Herry Karnadi, atas perjuangan para atlet sumpitan dalam kejuaraan tersebut.

"Ini merupakan pencapaian yang membanggakan. Baik jenjang SD maupun SMP, hasil ini sekaligus menjadi bukti pembinaan yang berjalan baik dan berhasil mempertahankan tradisi medali di cabor sumpitan," ujar Herry, Rabu 18 November 2026.

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Ia menambahkan, prestasi tersebut menjadi modal penting bagi Portina Kota Bogor untuk semakin memperkuat eksistensi dan daya saing di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Hasil tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan olahraga tradisional di Kota Bogor, sekaligus mempertahankan tradisi prestasi di cabang olahraga sumpitan,” imbuhnya.

Herry juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pelatih dan seluruh pegiat olahraga yang telah berjuang membawa nama Kota Bogor hingga meraih prestasi di kejuaraan nasional.