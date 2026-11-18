RADAR BOGOR - Empat atlet Binaraga Kota Bogor ikut andil dalam Pekan Olaharaga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. Mereka turun di delapan kelas sekaligus.

Pembukaan Cabor Binaraga berlangsung di Hotel Green Forest, Rabu 18 November 2026. Wali Kota Bogor Dedie Rachim hadir dalam momen tersebut.

Dedie menargetkan empat medali emas bisa diraih oleh atlet Binaraga Kota Bogor. Mereka disebut sudah dalam kedaan prima untuk bertanding.

Advertisement “Hari ini kita turunkan empat atlet dari 8 kelas, semuanya laki-laki. Target emas Binaraga empat. Paling tidak dua emas di tangan,” beber Dedie.

Capaian Kota Bogor dalam Porprov tahun ini terbilang baik. Para atlet sudah berhasil mengantongi 111 medali emas dalam event tersebut.

Para atlet diharap tidak cepat puas diri. Mereka diminta untuk terus menambah torehan medali, guna mengokohkan klasemen.

Advertisement Baca Juga: Tim Sumpitan Kota Bogor Berjaya, Bawa Pulang Empat Medali dari Kortrap Portina

“Tentunya kalau untuk Kota Bogor target sudah dipenuhi, mudah-mudahan bisa kita lampauai lebih banyak lagi di sisa waktu dua hari lagi,” terang Dedie.

Masih ada 20 Cabor yang berpotensi dapat meraih emas. Hingga 20 November 2026 mendatang, para atlet diminta untuk memaksimalkan setiap pertandingannya.

“Ada 20 Cabor yang akan dipertandingkan lagi, sekarang perolehan kita sudah sampai di 111 medali emas, mudah mudahan masih bisa bertambah,” ujarnya.

Perhelatan Porprov disebut Dedie jadi momen penting. Hal ini bisa jadi proses pembinaan atlet, untuk nantinya bisa membawa nama Jabari di kancah nasional.