RADAR BOGOR – Keberhasilan Kota Bogor menorehkan prestasi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 tidak lepas dari kontribusi para atlet perempuan.

Mereka turut menyumbangkan medali melalui kemampuan dan kerja keras di berbagai cabang olahraga, meskipun harus menjalankan beragam tanggung jawab di luar dunia olahraga.

Peran para atlet putri tersebut mendapat perhatian sekaligus apresiasi dari Yantie Rachim, istri Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Advertisement Apresiasi itu disampaikannya dalam konferensi pers di Media Center Porprov Jabar 2026 yang berlokasi di Hotel Sahira, Rabu 18 November 2026.

Yantie menilai, para atlet perempuan telah memperlihatkan profesionalisme dalam menjalani setiap tahapan pembinaan, mulai dari latihan hingga menghadapi pertandingan.

Menurutnya, pencapaian tersebut semakin membanggakan karena sebagian atlet juga memiliki tanggung jawab lain dalam kehidupan pribadi.

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Bahkan, di antara mereka ada yang harus membagi waktu antara aktivitas olahraga dan peran sebagai seorang ibu.

Namun, berbagai tanggung jawab tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap berlatih, bertanding, dan meraih prestasi.

"Saya tentunya mengapresiasi prestasi yang diraih para atlet putri. Mereka di sini bisa berprestasi, meskipun juga memiliki kegiatan lain, bahkan mungkin menjalankan peran sebagai seorang ibu," ujarnya.

Lebih lanjut, Yantie menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga tanpa membedakan gender.