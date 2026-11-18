RADAR BOGOR – Detik-detik terakhir pertandingan menjadi momen paling menegangkan bagi atlet judo Kota Bogor, Khasani Najmu Shifa (26), saat berlaga di Porprov XV Jawa Barat 2026.

Sempat tertinggal poin, dia berhasil mengejar ketertinggalan hingga 10 detik terakhir untuk meraih gelar juara pertama nomor beregu campuran.

Khasani menceritakan, pertandingan final beregu campuran mempertemukannya dengan Kabupaten Karawang.

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Situasi semakin menegangkan ketika Khasani harus berhadapan dengan atlet yang sudah dikenalnya sejak kecil.

Keduanya pernah berada di kelas yang sama dan memulai perjalanan olahraga bersama sehingga sudah saling memahami teknik dan kemampuan masing-masing.

Advertisement "Saya sempat tertinggal poin pada satu menit terakhir. Kemudian, saya berusaha mengejar ketertinggalan dan berhasil mendapatkan poin pada 10 detik terakhir," ceritanya.

Menurut Khasani, momen tersebut sangat menentukan bagi kontingen Kota Bogor.

Jika dia gagal mengejar ketertinggalan, peluang Kota Bogor untuk menjadi juara pertama pada nomor beregu campuran bisa terancam.

"Kalau saat itu saya kalah, Kota Bogor mungkin tidak akan menjadi juara pertama," ungkapnya.