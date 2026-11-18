RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor kembali menambah koleksi medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga gantole yang sukses membawa pulang tiga medali emas dari arena pertandingan di Bukit Munjul Gunung Panten, Kabupaten Majalengka, Selasa 17 November 2026.

Tiga medali emas tersebut diraih melalui nomor speed gliding perorangan, speed gliding beregu, serta lintas alam jarak terbuka beregu kelas B terbuka.

Advertisement Rizky Akhmad Fauzi menjadi penyumbang emas pertama bagi Kota Bogor setelah tampil sebagai juara pada nomor speed gliding perorangan kelas B terbuka.

Rizky kembali menyumbangkan medali emas pada nomor speed gliding beregu kelas B terbuka.

Kali ini, dia berpasangan dengan Gamal Bintang Aryotejo untuk memperkuat tim gantole Kota Bogor.

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Sementara itu, emas ketiga dipersembahkan oleh Fajar Prasetyo bersama Rizky Akhmad Fauzi melalui nomor lintas alam jarak terbuka beregu kelas B.

Keberhasilan para atlet gantole tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna.

Dia mengaku bangga atas pencapaian para atlet yang telah berjuang membawa nama Kota Bogor di ajang olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.

Dedy menilai, raihan tiga medali emas itu menjadi pencapaian luar biasa, terlebih para atlet harus menghadapi keterbatasan dalam menjalani persiapan. Salah satunya karena lokasi latihan yang berada di luar wilayah Kota Bogor.