RADAR BOGOR - Laga antara Persib Bandung vs Shan United yang akan digelar pada Kamis, 19 November 2026 banyak dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia, termasuk Bobotoh.

Pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mulai pukul 19.00 WIB. Hal ini dinilai menjadi keuntungan bagi Maung Bandung.

Antusias yang diperlihatkan oleh Bobotoh dalam mendukung tim kesayangannya berlaga memang tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, diprediksi akan banyak pendukung Persib yang menonton langsung ke stadion.

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Kendati demikian, tidak semua pendukung Maung Bandung bisa mendukung secara langsung ke stadion. Maka dari itu, Bobotoh akan mengadakan nonton bareng (nobar) di sejumlah titik.

Lantas, di mana saja titik nobar Persib vs Shan United? Berikut penjelasannya.

Advertisement Dikutip dari laman resmi persib.co.id, berikut 4 titik nobar persib di ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026) tersebut.

Nobar Biru akan digelar di Graha PERSIB, tepatnya di Lantai 1, tepatnya di Jalan Sulanjana Nomor 17 Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, bobotoh juga akan mengadakan nobar di Bioskop CGV di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

-Bioskop CGV 23 Paskal.

-Bioskop CGV BEC.