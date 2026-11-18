RADAR BOGOR - Persib Bandung akan kembali berlaga di ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026), kali ini Pangeran Biru akan menjamu tamunya Shan United.

Pertandingan antara Persib vs Shan United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 19 November 2026 mulai pukul 19.00 WIB.

Sandy Walsh, pemain Persib Bandung memberikan pernyataan jelang laga tersebut, menurutnya para pemain Maung Bandung harus bisa menjaga momentum yang telah dibangun sejak pertandingan pertama.

Menurut pemain diaspora tersebut, kemenangan pada pertandingan sebelumnya harus menjadi modal untuk bisa memenangkan laga melawan Shan United.

Lebih lanjut, Sandy juga menegaskan bahwa perjalanan Persib di kompetisi musim masih cukup panjang, sehingga ia mengingatkan rekan-rekan timnya untuk bekerja keras memberikan yang terbaik bagi tim.

Advertisement "Kami sudah mengawali kompetisi dengan baik dan tugas berikutnya adalah terus menjaga momentum tersebut," kata Sandy Walsh, dikutip dari laman persib.co.id.

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"Kami akan fokus menjalani setiap pertandingan, memberikan seluruh kemampuan yang kami miliki, dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah," sambungnya.

Baginya pertandingan Maung Bandung mengarungi kompetisi Shopee Cup 2026 bukan hanya sekedar mencari kemenangan, tapi ingin memberikan kebanggan bagi Bobotoh yang selalu mendukung mereka.

"Yang pasti, kami ingin membuat Bobotoh bangga dan selalu memberikan 100 persen di mana pun kami bermain," ujar Sandy.

Oleh karena itu, pemain bernomor punggung 5 ini berharap agar Maung Bandung bisa terus memberikan penampilan yang terbaik dalam setiap laga yang dilakoninya.