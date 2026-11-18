RADAR BOGOR - Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan tiga cabang olahraga (cabor) Kota Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/Jawa Barat 2026. Yakni judo, kurash dan sambo. Pasalnya, berhasil menjadi juara umum di cabornya masing-masing.

Judo menjadi juara umum dengan total perolehan 26 medali yang terdiri dari 12 medali emas, 5 medali perak dan 9 perunggu. Meyusul kemudian kurash dengan total 12 medali. Yakni 8 medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Serta sambo dengan rincian 5 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu dengan total 13 medali.

Wakil Ketua I KONI Kota Bogor, Yudi Wahyudi mengaku bangga dengan pencapaian yang dihasilkan para atlet di ketiga cabor tersebut di Porprov Jabar 2026. Hal ini menancapkan status “Kota Hujan” sebagai The City of Martial Arts atau Kota Bela Diri.

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“Cabor-cabor bela diri memang mendominasi raihan medali emas bagi Kontingen Kota Bogor dalam tiga edisi Porprov Jabar terakhir. Ini berkat pola latihan dan pembinaan yang dijalankan pengcab,” ujar Yudi Rabu, 18 November 2026.

Yudi menambahkan baik judo, kurash dan sambo sudah menjadi andalan Kota Bogor dalam meraih medali. Di luar itu ada cabor-cabor bela diri lainnya antara lain karate, pencak silat, taekwondo, wushu, kick boxing, muaythai, tarung derajat, kempo, tinju dan hapkido.

Advertisement “Ini kelebihannya cabor bela diri Kota Bogor. Meski memiliki keterbatasan karena tak memiliki venue khusus untuk latihan, tapi masih bisa memberikan prestasi yang membanggakan,” serunya.

Yudi berharap keberadaan GOR Laga Satria Kota Bogor bisa terwujud dalam waktu dekat. Apalagi ia mendengar rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun sarana dan prasarana khusus cabor bela diri yang akan terwujud antara tahun 2027 atau 2028.