RADAR BOGOR - Persib Bandung ingin melanjutkan tren positif mereka di atas lapangan kala menjamu Shan United di ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup 2026).

Pertandingan antara Persib vs Shan United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mulai pukul 19.00 WIB. Dukungan dari pendukung sendiri tentu menjadi motivasi lebih bagi Maung Bandung.

Pelatih Persib, Igor Tolic juga mengaku sangat senang karena Pangeran Biru bisa kembali bertanding di GBLA dan ia berharap bisa mempertahankan hasil positif yang selama ini diraih.

Advertisement Baca Juga: Jarang Bersosialisasi Bikin Hidup Tenang? Waspadai 5 Dampaknya

"Senang bisa kembali ke GBLA dan berharap kami dapat mempertahankan hasil bagus ini," ujar Tolic, dikutip dari laman persib.co.id.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa timnya sudah melakukan persiapan dengan sangat matang untuk bisa memengkan pertandingan yang cukup bergengsi ini.

Advertisement Kendati demikian, mantan asisten pelatih Bojak Hodak itu tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak menganggap sepele Shan United.

Menurutnya tim asal Myanmar tersebut memiliki organisasi permainan yang cukup apik sehingga dianggap bisa merepotkan lini pertahanan Maung Bandung.

"Tim yang tangguh, tim yang serius. Ini adalah kompetisi yang bagus. Mereka adalah tim yang bagus, sangat rapat, bagus dalam transisi," ucapnya.

Di sisi lain, pelatih Shan United, A Aung Khaing menyadari bahwa pertandingan melawan Persib bukan perkara yang mudah, apalagi Pangeran Biru bermain di kandanganya sendiri.

Meski begitu, A Aung Khaing menyebut bahwa timnya datang bukan untuk bertahan, melainkan menampilkan permaian terbaik mereka sebagai perwakilan Myanmar di kancah Asia Tenggara.