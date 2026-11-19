RADAR BOGOR – Pasar kendaraan listrik roda dua di Vietnam berpotensi kedatangan pemain baru di segmen skuter berperforma tinggi.

VinFast dikabarkan sedang mempersiapkan Rasad, skuter listrik bergaya maxi-scooter yang disebut mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 100 km/jam.

Kehadiran model anyar ini menjadi bagian dari upaya VinFast memperluas lini kendaraan listrik roda dua.

Advertisement Rasad diperkirakan menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas perkotaan, tetapi tetap menginginkan desain bongsor serta kemampuan berkendara yang lebih bertenaga.

Dikutip dari kanal YouTube @Tri.deeeee, informasi mengenai skuter listrik tersebut mulai menarik perhatian setelah sejumlah media otomotif Vietnam mengungkap rencana pengembangannya.

Motor Listrik VinFast Rasad Diklaim Punya Daya 7.100 Watt

Advertisement Salah satu daya tarik utama VinFast Rasad terletak pada sektor penggeraknya. Berdasarkan informasi awal yang beredar di media otomotif Vietnam, skuter ini diproyeksikan menggunakan motor listrik dengan keluaran daya mencapai 7.100 watt atau setara 7,1 kW.

Motor listrik tersebut dikabarkan mampu membawa Rasad melaju hingga kecepatan 100 km/jam.

Jika spesifikasi ini nantinya terbukti, Rasad berpeluang mengisi segmen skuter listrik dengan performa lebih tinggi dibandingkan kendaraan listrik perkotaan yang umumnya memiliki batas kecepatan lebih rendah.

Meski begitu, informasi mengenai tenaga dan kecepatan maksimal tersebut masih bersifat awal. VinFast belum merilis rincian spesifikasi secara resmi.

Sejumlah informasi penting, seperti kapasitas baterai, estimasi jarak tempuh dalam sekali pengisian, hingga durasi pengisian daya, juga belum diungkapkan oleh pabrikan asal Vietnam tersebut.