RADAR BOGOR - Persib Bandung akan menghadapi tamunya dari Myanmar, Shan United pada Kamis, 19 November 2026 di Stadion Gera Bandung Lautan Api (GBLA) pada ajang ASEN Club Championship (Shopee Cup 2026).

Pertandingan yang akan dimulai pukul 19.00 WIB itu menjadi laga yang cukup spesial, karena Persib akhirnya kembali menggunakan stadion GBLA setelah hampir dua bulan memakai Stadion Si Jalak Harupat.

Kapten Persib, Marc Klok mengatakan bahwa ia siap berjuang bersama rekan timnya yang lain untuk bisa meraih tiga poin melawan Shan United di hadapan para Bobotoh.

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"Selamat datang kembali di GBLA. Kami akan membuat show besok. Semoga kita bisa bersama-sama dan semoga bisa merayakan tiga poin, lalu move on ke pertandingan berikutnya," terang Klok, dalam konferensi pers sebelum laga di Stadion GBLA, Rabu 18 November 2026.

Lebih lanjut, pemain naturalisasi yang berhasil mempersembahkan tiga tropi untuk Maung Bandung ini juga memberikan tanggapan terkiat kompetisi Shopee Cup 2026.

Advertisement Menurutnya kompetisi tim-tim dari Asia Tenggara itu juga masuk ke dalam salah satu target yang ingin diraih Pangeran Biru seperti ajang-ajang bergengsi yang lain.

Oleh karena itu, pemain benomor punggung 23 tersebut ingin memenangkan laga melawan Shan United agar Persib bisa mempertahankan trend positif mereka.

"Seperti yang saya katakan, kami berada di empat kompetisi, kami ingin memenangkan keempatnya," ujar Marc Klok, dikutip dari laman persib.co.id.

"Besok adalah kesempatan lain bagi kami untuk menaruh hasil yang baik di Shopee Cup dan mendapatkan 6 poin dari dua (pertandingan) dan itu targetnya," ujarnya satu hari lalu.

Di ahkhir pernyataannya, Marc Klok menyebut bahwa setiap laga yang dilewati oleh Persib itu sangat penting untuk dimenangkan.