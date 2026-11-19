RADAR BOGOR – FIFA tampaknya belum kapok menerapkan water break atau jeda minum di Piala Dunia.

Meski kebijakan water break itu menuai kritik pada edisi 2026, badan sepak bola dunia itu dikabarkan membuka peluang untuk kembali memberlakukannya di Piala Dunia 2030.

Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Rencana penerapan water break muncul dalam dokumen penawaran hak siar yang disiapkan FIFA untuk calon pemegang hak siar televisi.

Advertisement Mengutip laporan The Guardian yang dilansir Goal.com, dokumen tender hak siar memuat klausul yang memungkinkan adanya jeda minum selama tiga menit dalam pertandingan.

Meski demikian, FIFA belum mengambil keputusan resmi. Pencantuman klausul tersebut disebut hanya sebagai bagian dari antisipasi dalam proses penawaran hak siar dan belum menjamin water break akan benar-benar diterapkan.

Water Break Piala Dunia 2026 Tuai Kritik

Advertisement Kebijakan water break sebelumnya diterapkan FIFA pada Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan memiliki dua kali jeda minum wajib, masing-masing sekitar tiga menit, yang berlangsung pada menit ke-22 dan ke-67.

Aturan tersebut berlaku di seluruh 104 pertandingan, termasuk laga yang digelar di stadion berfasilitas pendingin udara.

FIFA beralasan kebijakan itu diterapkan untuk melindungi kondisi pemain sekaligus menjaga integritas kompetisi.

Dengan adanya jeda, pemain memiliki kesempatan memulihkan kondisi fisik di tengah cuaca panas.

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kritik dari sejumlah pelatih dan pemain. Water break dinilai mengganggu tempo permainan, memutus momentum tim yang sedang unggul atau melancarkan serangan, hingga membuat pertandingan terasa seperti terbagi menjadi empat bagian.